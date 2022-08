Siguen sin recursos para operar cinco refugios para mujeres

A 8 meses del ejercicio 2022, Gobierno federal sigue sin entregar recursos a refugios para mujeres víctimas de violencia

Berenice Chavarria Tenorio / Cimac Noticias

Ciudad de México.- La Red Nacional de Refugios (RNR) acusó que a más de 130 días de exigir que el recurso federal llegue a estos espacios de atención especializada a mujeres víctimas de violencia, son cinco los que continúan sin recibir la primera ministración y de estos, dos aún no han tenido oportunidad de firmar los convenios –primer paso para ser acreedores al presupuesto administrado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)–.

En entrevista con Cimacnoticias, la coordinadora de la RNR, Wendy Figueroa Morales, detalló que refugios ubicados en Mérida, Morelos y Zacatecas siguen enfrentando limitaciones en la atención integral que brindan debido a la falta de recursos.

Los refugios que todavía no reciben la primera ministración son parte del Gobierno y no la sociedad civil; sin embargo, esto no los excluye del programa, siempre y cuando cumplan con los requisitos referidos en los lineamientos de operación. Al respecto, Wendy Figueroa destacó que no hay razones sustanciales por las que el proceso en dichos lugares se haya aletargado.

“Estas limitaciones ponen en situación de riesgo las atenciones de calidad y calidez que se deben brindar dentro de los espacios de refugio, se vuelve insostenible y sigue sin haber resolución. Si falta un refugio, faltamos todos”, aseguró la defensora.

La coordinadora de la RNR contó que en los refugios donde aún no se cuenta con los recursos, los obstáculos son diversos: van desde el nivel de atención hasta el cumplimiento de necesidades y actividades básicas. Por ejemplo, en uno de estos centros las mujeres han tenido que usar shampoo para lavar ropa y ahora no hay presupuesto para adquirir dichos productos. Varias de ellas también están a la espera de estudios médicos o procesos que deberían garantizarles la realización de sus nuevos proyectos de vida.

CIMACFoto

RNR exhibe rendición de cuentas tardía por parte de Conavim

El Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género es coordinado por Conavim, dependencia que hasta el momento ha mostrado lentitud y opacidad. Cabe señalar que la iniciativa anteriormente era administrada por la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México.

Para saber con exactitud sobre el avance del programa, la RNR emitió una solicitud de transparencia a fin de conocer el total de recurso que sería entregado a los refugios y cuántos de estos se verían beneficiados. Sin embargo, la respuesta de Conavim llegó un mes después y luego de una apelación, ya que en un primer momento la Comisión se negó a dar respuesta a la Red.

Wendy Figuero aseguró que con la respuesta, “se confirma lo que comentamos, que el recurso fue entregado paulatinamente, a cuentagotas, también se valida una disminución del presupuesto que recibió la mayoría de los refugios”.

Derivado de estas acciones, la RNR lanzará Marea Violeta, una actividad de resistencia, protesta pacífica y artística a través de la cual se busca el reconocimiento de todas las voces y exigencias para que los derechos de las mujeres e infancias víctimas de violencia que acuden a los refugios dejen de ser vulnerados y minimizados. La intervención se llevará a cabo el próximo martes 23 de agosto, en una respuesta ante la ola de violencias y transgresiones a los derechos humanos de las madres y sus hijas e hijos.