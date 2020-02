Siltepec podría desaparecer; municipalización significaría muerte: ejidatarios

Habitantes se manifestaron en contra de la creación del municipio Honduras de la Sierra, pues, aseguraron, esto generaría conflictos. A su parecer, el Congreso actuó sin previo análisis

A. Marroquín / Mural Chiapas

Ejidatarios del municipio de Siltepec se manifestaron en contra de la creación del municipio de Honduras de la Sierra, ya que este decreto generaría conflictos y muerte para la región Sierra de Chiapas.

Román Pérez Robledo, comisariado ejidal de Ángel Díaz, informó que más de 16 mil mujeres y hombres no están a favor de que la comunidad Honduras de la Sierra se convierta en un nuevo municipio, ya que sus habitantes –presuntamente son conflictivos–.

Por lo anterior, refirió que los habitantes de los ejidos: Ángel Díaz, Santo Domingo la Cascada, Pablo Galeana, Cerro Perote y Cruz de Piedra, están inconformes por no haber sido consultados y consultadas para conformar está nueva localidad, que a su parecer fue aprobado por el Congreso del Estado sin previo estudio y análisis.

“Ángel Díaz, Santo Domingo la Cascada, Pablo Galeana, Cerro Perote y parte de Cruz de Piedra, somos mayoría, quizás unos 15 mil habitantes… quedamos 16 ejidos para Siltepec”.

“La petición a los diputados es que no nos modifique nuestro municipio, porque lo tenemos todos en alcance de documentos”, expuso.

Recordó que en dos ocasiones el decreto 248 ha sido aprobado por el Poder Legislativo local, pero ante tal situación, agregó que los inconformes han impugnado el resolutivo del Congreso local ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo órgano judicial que definirá si pasa o no esta división de política municipal.

“Según dicen, pero nosotros lo tenemos impugnado ante la Suprema Corte de Justicia… dos veces ya lo aprobaron”, indicó.

Por su parte, Orlando García, comisario del ejido Pablo Galeana, manifestó que, de autorizarse la promulgación de este decreto, no se refrendaría la paz social en la región, sino lo contrario, ya que se pretende desaparecer al municipio de Siltepec.

Añadió que de pasar el decreto no pasará nada en Siltepec, ya que los ejidos inconformes no participaran en esta modificación.

“No va a pasar nada, pero nosotros no vamos apoyar; los ejidos inconformes no estamos de acuerdo en participar, no queremos que se modifique el nombre de Siltepec”, subrayó.