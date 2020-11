Sin auditar, la caja de ahorro del CNTE desde el 2010

Hace 10 años se encontraron irregularidades por 50 MDP, por ello, trabajadores decidieron formar Fondo de Ahorro Magisterial (FAMA)

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El Fondo de Ahorro Magisterial (FAMA) sección 7, independiente a la caja de ahorro que hoy en día administra la dirigencia de Pedro Gómez Bámaca, denunció que, en 2010 al detectar irregularidades dentro del mismo, se encontró un faltante de poco más de 50 millones de pesos, por tal motivo, un grupo de 15 mil agremiados realizaron la denuncia formal y formaron FAMA. Hoy en día ante la negativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de ser auditados, no se descarta un posible fraude.

Por lo anterior, de manera extraoficial se habla de un posible desvío de 200 millones de pesos, ya que desde el 2010 en que agremiados presentaron la denuncia por desvío de dicho recurso, la Caja de Ahorro de la CNTE no ha sido auditada.

En tanto, FAMA, al querer evitar algún proceso legal en su contra, aceptó ser auditado y no se encontró ninguna irregularidad.

“Yo hablé en el 2010, que, si había un fraude descomunal y lo comprobamos con hechos, lo que está pasando en la actualidad a mí no me corresponde porque no soy socio, él vino de México y dijo el auditor que no hay fraude y que pueden seguir, al siguiente día el subsecretario dice que no se puede afirmar nada porque no se le ha hecho auditoría, lo que corresponde a nosotros es decir lo nuestro, en FAMA no hay corrupción”, dijo Faustino Martínez Díaz, presidente de FAMA sección 7 del SNTE.

Cabe mencionar, José Luis Hernández de León, subsecretario de educación pública federalizada, señaló que la Caja de Ahorro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, no había sido exonerado de irregularidades en el funcionamiento de la Caja de Ahorro y el Fabes, luego de que el secretario general de la Sección 7, Pedro Gómez Bámaca, manifestara su postura por la no entrega de la Caja de Ahorro y el Fabes, al señalar que la Federación no vio corrupción en su uso.

“La Secretaría de la Función Pública en ningún momento ha practicado una auditoría por consiguiente no podría exonerarlos de algo que no ha tenido conocimiento para poder darle el tratamiento o investigación, lo único que de manera superficial ha determinado es que a simple vista no hay irregularidades”, explicó el subsecretario de educación pública federalizada.