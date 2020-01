Sin más “peros”, AMLO ordena compra de medicina contra cáncer

Durante su visita a Monterrey, el presidente aseguró que habría medicina para el tratamiento de niños y niñas, aunque sea necesaria la compra en cualquier país del mundo

Aquínoticias Staff

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya ordenó comprar los medicamentos contra el cáncer que reciben niños y niñas como tratamiento en hospitales del país.

Al evaluar en la Macroplaza, de Monterrey, el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, el mandatario dijo que las farmacéuticas se tienen acostumbrar a la nueva realidad de su gobierno, pues ya no hay corrupción.

“No querían dejar el negocio y no quieren dejar de robar, pero se tienen que acostumbrar a la nueva realidad, ya no hay corrupción, todos a portarnos bienes a actuar con rectitud e integridad”.

Agregó que, aun así, con la polémica de los medicamentos, se consolidará un buen sector de salud.

“Gente ambiciosa y sin escrúpulos, pensaron que iba a seguir lo mismo, quisieron jugar a las vencidas, quisieron chantajear al gobierno de que no iba a haber medicinas para los niños con cáncer y siguen en lo mismo”, afirmó.

“Claro que va a haber medicamentos porque ya ordenamos comprar la medicina que se requiera en cualquier país del mundo. No van a faltar”.

Con información de El Heraldo de México