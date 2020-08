Sin miedo al COVID-19, “invaden” playas cerradas en Tonalá

Las autoridades municipales informaron que este fin de semana pasado se tuvo la visita de más de 3 mil bañistas pese a que el mar y sus inmediaciones aún son lugares de alta peligrosidad de contagios. Únicamente restaurantes y hoteles están disponibles, de acuerdo al naranja en el semáforo de riesgo epidémico

El presidente municipal de Tonalá, Chiapas, Manuel de Jesús Narcía Coutiño reportó la afluencia de más de 3 mil personas a las playas de este municipio en este fin de semana, del 31 de julio al 2 de agosto. Mencionó que las autoridades federales aún no han decidido abrir estos espacios, ya que presentan un riesgo de contagio de COVID-19 y es contrario a lo que dicta el semáforo de riesgo epidémico.

El alcalde Narcía Coutiño indicó que el Ayuntamiento ve con preocupación el relajamiento que existe en quienes acuden a las playas del municipio, sabiendo que se encuentran cerradas por la pandemia, agregó que estas personas están acudiendo sin tomar las medidas que pide la Secretaría de Salud, y ante un rebrote de contagios se podría regresar de nueva cuenta a semáforo rojo.

“Si no queremos tener repuntes no debemos bajar la guardia (…), las playas han estado concurridas los fines de semana, y no está permitido, no es lo correcto pues podría haber un contagio masivo”, advirtió.

Pese a existir recorridos por parte de la Guardia Nacional, Protección Civil y otros elementos de seguridad, además del llamado de los hoteleros y de restauranteros de no ingresar a la playa, esto no ha sido limitante para que los bañistas entren al mar de manera ilegal. Los únicos servicios que están abiertos al público y con ciertas restricciones son los hoteles y restaurantes de la costa.

Según el presidente de la Unión de Restauranteros en Puerto Arista, Manuel Albertico Ramírez Martínez, aproximadamente el 90 por ciento de estos establecimientos se encuentran brindando servicio con medidas de sana distancia, usando gel antibacterial y cubrebocas para protegerse, poniendo en práctica los cursos que la Secretaría de Salud estatal (Ssa) y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), implementaron en semanas previas a la recepción de turistas.

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Arista, Alfredo Iglesias Garfías, mencionó que un 90 por ciento de estos establecimientos también inició actividades desde hace tres semanas y que mantienen los protocolos de seguridad, mismos que no disminuyen, pues se encuentran “contentos” que en este tiempo han reactivado sus actividades y el turismo se ha movido, y no van a “bajar la guardia” para regresar nuevamente a semáforo rojo, ya que viven de este sector.

Iglesias Garfías resaltó que la mayoría de los locales aún cuentan con los insumos que la Ssa y la Dipris proveyeron, y es con estos materiales y otros más, que mantienen seguro a su personal. Adelantó que en las semanas siguientes la Dipris los visitará para constatar el cumplimiento de protocolos sanitarios y de no ser el caso, los establecimientos podrían verse afectados.