Sin rescate económico, Chiapas perderá más de 80 mil empleos por Covid-19: Coparmex

Más del 90 por ciento de las empresas agremiadas a la patronal son Mipymes y podrían no aguantar más de un mes sin ingresos, advirtió

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chiapas, igual que a nivel nacional afirman que el rescate económico que anuncia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llevará al país a un sexenio perdido, mientras la crisis de salud por el Covid-19 será pasajero.

En Chiapas, más del 90 por ciento de las empresas agremiados a la Coparmex, son Mipymes, que no podrían aguantar más de un mes sin ingresos.

Manuel Pardo Pastrana, presidente de Coparmex Chiapas, habló de una severa crisis de más de 10 mil empresarios -agremiadas a dicho centro empresarial-, de los cuales en promedio tienen ocho empleados, es decir, alrededor de 80 mil personas podrían quedar desempleados.

“Que no pueden seguir pagando todo porque la luz va a seguir llegando, el impuesto sobre la renta se tienen que pagar, el seguro social, la otra situación es que no hay un programa de rescate como en otros estados… la magnitud de este impacto, es mucho mayor en Chiapas que en cualquier otro contexto”, expresó Pardo Pastrana.

Agregó que de las propuestas realizadas tanto en los diferentes estados a sus gobernadores como al presidente de la República no se retomó o hizo caso omiso.