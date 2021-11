Sin un buen comportamiento, fiestas decembrinas podrían provocar rebrote COVID-19, advierten

La gente cree que ya se acabó la enfermedad y se descuida. Ahora que vienen las fiestas y reuniones navideñas en espacios cerrados, podríamos tener un rebrote, alertó la especialista del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, Susana López Charretón

Aquínoticias Staff

La experta puntualizó no debe ser complicado permanecer en lugares abiertos, mantener distancia y usar cubrebocas; aunque no es cómodo, tampoco es para sufrirlo si nos acostumbramos. No hay que pensar cuándo se va a acabar la pandemia, sino habituarnos a continuar con las medidas sanitarias. La principal vía de contagio es a través del aire, mediante las microgotas de saliva y aún más pequeñas, que pueden quedar suspendidas por largo tiempo en sitios sin ventilar.

Al participar en el ciclo “Conviviendo con el Virus SARS-CoV-2. Ciencia, COVID y Arte”, organizado por el Corredor Cultural Autonomía y Fundación UNAM, explicó que en México, como en ningún otro país, tenemos siete vacunas diferentes contra la enfermedad, de diversos fabricantes y sistemas, que se aplican de manera masiva. Todas brindan una buena protección.

Las que normalmente se utilizan para otros agentes infecciosos, como influenza, tienen entre 50 y 60 por ciento de efectividad, de manera que los porcentajes de 60 a 95 por ciento de estos biológicos, son mejores, expuso.

Hasta ahora funcionan a pesar de las variantes del virus que circulan en el mundo, y la prueba es que hubo un número similar de enfermos en los primeros 35 días de la segunda y tercera olas, pero la cantidad de personas fallecidas disminuyó drásticamente de una a otra.

La diferencia fue el inicio de la vacunación porque a pesar de que en la tercera ola ya teníamos la circulación de todas las variantes del SARS-CoV-2, principalmente la delta, la mortalidad ha disminuido, recalcó.

La mortalidad de la cuarta ola en Europa es severa en países donde más de 60 por ciento de la población las han rechazado, como Alemania, Austria y Holanda. En el mundo, antes que pensar en refuerzos, tendríamos que estimular la vacunación en el esquema normal, consideró.

A escala global, más de cuatro mil millones han recibido al menos una dosis, y tres mil millones tienen el esquema completo. En México, 50 por ciento de la población mayor de 18 años de edad lo tiene y 59 por ciento cuenta con una dosis.

La reconocida viróloga aclaró que mientras haya personas no vacunadas en el mundo habrá exagerada replicación del virus y se generarán variantes que hasta ahora no han afectado el funcionamiento de los biológicos. “Se necesita una inmunidad de grupo; hay quienes por cuestiones de edad o de salud no se pueden vacunar, pero si las personas a su alrededor están protegidas, evitan que haya una circulación del virus”.

Otro problema que se enfrenta es el de la información falsa, las fake news o infodemia. Por ello, recomendó la búsqueda de datos confiables en fuentes como la Organización Mundial de la Salud o la Sociedad Mexicana de Virología.

Durante el evento, el integrante de la Junta de Gobierno, consejero de Fundación UNAM e investigador emérito del Instituto de Geofísica, Jaime Urrutia Fucugauchi, dijo que en diversos momentos de la historia el arte y la ciencia se han unido. El foro es una forma de ilustrar las sinergias que existen entre ambos campos.

El director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, Alberto Vital Díaz, coincidió en que estas disciplinas se conjuntan en la voluntad de representación y una gran gama de fenómenos, como los astronómicos y los virus. “El mayor homenaje que se le puede hacer a la ciencia contemporánea es destacar que, gracias a ella, tenemos la oportunidad de salir paulatinamente, con mucho cuidado, de la pandemia”.

La directora Ejecutiva de Fundación UNAM, Araceli Rodríguez de Fernández, explicó que el Corredor Cultural Autonomía es una cadena de expresiones culturales, artísticas, científicas, tecnológicas y humanísticas, generadas por una gama de instituciones. Se le nombró en conmemoración de los 90 años de la autonomía universitaria y está integrado por recintos culturales del Centro Histórico y de la ciudad, entre ellos, la antigua Academia de San Carlos, el antiguo Colegio de San Ildefonso, el Palacio de Minería y El Colegio Nacional.

En la sesión también se presentó la exposición virtual “El maestro estudiante”, de Jorge Chuey Salazar, académico de la Facultad de Artes y Diseño, con la participación del director de la entidad, Gerardo García Luna Martínez, y del curador, Juan Bautista Peiró; y la conferencia “La ilustración botánica mexicana”, a cargo de Erika Parra, de la Academia de San Carlos.