Sin veda, tradición de recolectar «nucú» podría estar llevando al insecto al borde de la extinción

Julia y Teresa anteriormente recogían lo equivalente a una cubeta de 20 litros, ahora, sólo un «poquito» para cubrir el antojo

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Julia Hernández y Teresa Espinoza, mujeres chiapacorceñas han sido testigo de que año con año la recolección de nucú ha ido de más a menos.

Este 2022 apenas pudieron recolectar una mínima cantidad de este exótico insecto que también es conocido como chicatana, nacasmá o tzit zim (dependiendo de la región o municipio).

“Ahorita ya casi no recolectamos, un poquito nada más, ya tiene como 3, 4 años que sale muy poco, es porque hay más casas pavimentadas, más casas, antes venían volando los animalitos, y ahorita ya no, ya no se ven y mucho menos salen”, explicó la señora Julia Hernández, habitante de Chiapa de Corzo.

Con nostalgia recuerdan cómo años atrás desde las 5 de la mañana comenzaba la recolección, principalmente los días 13, 14 y 15 de junio, sin embargo, desde hace tres años, las lluvias se han adelantado y la presencia de este insecto, ha sido mínima.

“Venían las palomitas (así le decíamos nosotros) y ya sabíamos que iba a salir el nacasmá, ahora vienen, pero ya no sale”.

Anteriormente recogían lo equivalente a una cubeta de 20 litros, ahora, sólo un poquito para cubrir el antojo, sin embargo, ese mínima cantidad, Doña Julia y doña Teresa, la siguen preparando de la misma manera para que los integrantes de su familia, puedan apreciar este manjar.

“Lo lavamos, ahorita con esta situación, la lavamos con jabón, le echamos salita y lo doramos, todo por acá (Chiapa de Corzo) les gusta y hasta lo compran”, dijo doña Teresa Espinoza,

Debido a la escasez de este insecto, su costo en mercados públicos llega a ser excesivo, una “medida” (como se le denomina), llega a costar 100 pesos, pero únicamente rinde para una persona.

Las autoridades ambientales ya habían advertido del peligro de extinción del nucú debido a su sobrecomercialización. Las «chicatanas» que salen y son atrapadas son hembras, con huevos en su abdomen ya fertilizados.