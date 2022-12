Sobreventa de boletos en aerolíneas, problema que incrementa en Chiapas

Profeco indica que el pasajero tiene derecho a la devolución del precio del boleto de avión o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje, recibir transporte sustituto en el primer vuelo disponible y garantía, entre otros

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La sobreventa de boletos en aerolíneas, es una práctica que cada vez se vuelve más frecuente y que ha generado problemas a los usuarios, quienes no pueden acceder a sus vuelos, deben esperar horas en aeropuertos o transbordar.

Enrique Grajales, un joven que trabaja en Playa del Carmen, Quintana Roo, pero que nació y su familia vive en Tuxtla Gutiérrez, presentó un problema con la sobreventa de boletos, pues con anticipación había adquirido su vuelo redondo de Cancún a Tuxtla.

“Desde antes de hacer el check in en línea no me permitía, decía que había un error, pero por parte de la empresa nunca recibí un correo ni nada o algo que me dijera que mi asiento no sería respetado, ni nada que sustentara a la empresa de Volaris, de igual manera me decía que tenía que llegar a checador y preguntar”.

Sin embargo, cuando se disponía a regresar a Quintana Roo, al acudir al aeropuerto Ángel Albino Corzo en Chiapa de Corzo, le notificaron que su vuelo ya estaba saturado y pese a haber adquirido su boleto con anticipación, no podría abordarlo, pues su asiento ya había sido asignado a otro pasajero.

“Nos mencionaban –porque éramos varios- que habían sido sobrevendidos los vuelos y por la manera en que uno compraba por los precios (la misma página te los otorga de manera accesible), pues que uno aceptaba la política de ellos”, dijo Enrique Grajales.

La alternativa era esperar más de ocho horas, trasladarse a Ciudad de México y finalmente llegar al aeropuerto de Cancún.

“No me dieron el vuelo de regreso, todos tuvimos que discutir con la persona que nos estaba notificando esto, yo estaba molesto porque tenía que regresar a trabajar, tuve que pedir permiso y lo peor es que me dieron vuelo de escala”.

Aunque Enrique no estaba de acuerdo porque ya había perdido un día en el trabajo, aceptó, pues de lo contrario, tendría que gastar más dinero, con el que ya no contaba.

Debido a que este problema se ha convertido en una práctica común, la Profeco indica que el pasajero tiene derecho de elegir los siguientes beneficios: