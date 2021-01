Sólo el 21.7% de hogares chiapanecos cuentan con acceso a internet

El 47.6 por ciento del total de viviendas no cuentan con agua entubada

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

En Chiapas, existen un millón 351 mil 23 viviendas, de los cuales el 70.1 por ciento (945 mil 714) cuenta con al menos un teléfono celular, sin embargo, tan sólo el 21.7 por ciento (283 mil 714) tiene acceso a internet, mientras que el 15.8 por ciento tiene una computadora.

Lo anterior, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del millón 351 mil 23 viviendas en Chiapas, el promedio de ocupantes por viviendas es de 4.1, el promedio de ocupantes por habitación es de 1.3, mientras que las viviendas con piso de tierra se han reducido a 11.1 por ciento

En cuanto a la disponibilidad de servicios y equipamiento, el 96.8 por ciento cuenta con servicios sanitarios, el 91 por ciento con drenaje, el 97.7 tiene energía eléctrica.

En contraste a los anteriores datos, el 47.6 por ciento del total de viviendas no cuentan con agua entubada, mientras que el 69.2 por ciento no tiene cisterna o aljibe y el 51.5 por ciento no tiene tinaco.

Estos datos son aún más desalentadores en tiempos de COVID-19, ya que las autoridades de salud han exhortado a la población a procurar la higiene y el constante lavado de manos, sin embargo, un alto porcentaje de las viviendas en Chiapas no tienen agua entubada.

Asimismo, para la modalidad de clases virtuales, también estos datos son desfavorables, al existir un millón 67 mil 309 viviendas sin acceso a internet del millón 351 mil 23 casas en la entidad chiapaneca.