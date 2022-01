Soy positiva / Claudia Corichi

Para mí y mi familia no ha sido una simple enfermedad. Mi esposo y mi hijo tenían un resfriado tremendo, al menos eso creímos, en realidad se trataba de Covid. Dos días después estaba yo con una enorme gripe, dolor en los pulmones y zumbido en el oído. Las pruebas fueron cayendo una tras otra. Soy positiva pensé, un escalofrío vino a mi cuerpo y entonces lo único que me tranquilizó era saber que contaba con mi doble dosis de vacunas.

Hoy después de varios días, sigo con las palpitaciones como una taquicardia, una exacerbada sensación de frío en la espalda, tos y una ligera gripe que no cede. Necesité de nebulizaciones por el antecedente de tosferina. También soy positiva en general, pero el profundo nivel de estrés durante los primeros días fue brutal.