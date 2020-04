Ssa Chiapas garantiza no haya cifras “maquilladas” de casos de COVID-19

Para tal efecto, se realizan pruebas que analizan siete tipos de enfermedades, incluidas influenza y neumonía atípica. El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, indicó que en la entidad no se oculta ni se ocultará datos pertinentes a la ciudadanía

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El COVID-19 puede confundirse con otras enfermedades respiratorias, pues algunos de los síntomas -no todos- pueden presentarse en otros padecimientos.

Las enfermedades que pudieran confundirse con COVID-19 son: neumonía atípica e influenza.

En este contexto, el secretario de salud en Chiapas informó que hay quienes presentan síntomas relacionados con las vías respiratorias –enfermedades más comunes en la entidad-, a quienes se les realiza una prueba para descartar o en su caso confirmar el contagio por COVID-19.

Sin embargo, han surgido dudas sobre la opacidad con la que algunas entidades federativas están tratando los casos, incluso, para no elevar el número de casos confirmados por COVID-19, presuntamente están entregando otros resultados.

“Estamos corriendo siete tipo de enfermedades en una sola muestra para hacer los diagnósticos diferenciales, por eso puedes estar segura que tu muestra puede descartarte o encartarte”.

El secretario de salud, aseguró que al realizar esta muestra, se garantiza un diagnóstico correcto y que dicha dependencia no ha ocultado ni ocultará casos comprobados de COVID-19, pues su trabajo es asistir a la población chiapaneca.