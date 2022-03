Sueño americano: migrantes no pueden atravesar México ni siquiera por «las buenas»

Quienes ya habían estado en Estados Unidos años atrás, lo han intentado una vez más, pero aseguran, actualmente es imposible y no sólo por los cárteles, la inseguridad y el crimen, el mayor obstáculo son las mismas autoridades

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Natividad Oswaldo Ruiz, originario de El Salvador, cansado de la falta de oportunidades laborales, el rechazo por obtener un permiso que acredite su estancia en México y lo difícil que se torna poder conseguir el sueño americano, optó por entregarse ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y ser deportado a su país de origen.

Pero esto no es todo, Natividad, fue víctima de la delincuencia organizada y de un grupo armado en los límites entre Guatemala y Chiapas, pues al igual que sus compañeros de viaje, lo asaltaron y quitaron todas sus pertenencias.

“Cuando entré por la Mesilla me salieron los armados y me quitaron todo el dinero y ahorita vengo para acá porque ya me cansé de andar sufriendo, me entregué a migración”.

Años atrás Natividad había conseguido cruzar hacia Estados Unidos, pero actualmente, asegura, es imposible y no sólo por los cárteles, la inseguridad y el crimen, el mayor obstáculo son las mismas autoridades quienes contienen el flujo de personas, pero tampoco dan respuesta a sus peticiones.

“Uno busca el sueño, pero arriesgando a que te quiten la vida por nada, mejor de regreso… pero en El Salvador está muy difícil la vida, no hay trabajo, la economía está tremenda”.

Natividad Oswaldo Ruiz, se mantuvo por casi tres meses en territorio chiapaneco, pero al quedarse sin un sólo peso, sin un lugar dónde dormir o días sin comer, decidió dejar a un lado su sueño para ayudar a mejorar la vida de su familia, pues asegura que, aunque la economía no es fácil, lo mejor es preservar su vida.