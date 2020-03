Suman 12 casos de coronavirus en México

La Secretaría de Salud informó de 11 casos minutos después de que autoridades de Nuevo León confirmó uno

En México hay 12 casos confirmados de coronavirus, sólo hoy se sumaron cinco. La Secretaría de Salud informó de 11 casos minutos después de que autoridades de Nuevo León confirmó uno.

El Director General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, precisó que 264 casos ya fueron descartados y 49 permanecen como sospechosos.

Uno de los casos registrados hoy es el de un hombre de 43 años en Querétaro, su antecedente de visita es a España, él tuvo contacto con dos personas que hasta el momento permanecen asintomáticas.

El otro caso es un hombre de 41 años, se detectó en un hospital de la Ciudad de México, sus síntomas son leves, tiene aislamiento domiciliario y su antecedente de viaje es a España.

La enfermedad también se detectó en una mujer de 30 años de edad de la Ciudad de México; ella presenta sintomatología leve, mantiene aislamiento es domiciliario y de igual forma había viajado a España.

El cuarto caso es el de una mujer de 64 años en el Estado de México, con sintomatología leve, su aislamiento es domiciliario y su antecedente en viaje es a Estados Unidos.

El quinto se localizó en Nuevo León, en un hombre de 57 años. Su antecedente de viaje fue a España y Alemania, mantiene sintomatología leve y cinco de sus contactos también son analizados para descartar que presenten COVID-18.

El doctor Alomía Zegarra precisó que Nuevo León confirmó hoy un nuevo caso de coronavirus, pero no lo incluyeron en el corte de información de las 19:00 horas porque la Secretaría de Salud local lo dio a conocer minutos antes de la conferencia de la dependencia federal.

El funcionario detalló que la Secretaría de Salud de Nuevo León reveló la información antes que ellos porque todas las entidades ya tienen liberados los marcos analíticos para poder confirmar casos, por lo que al detectar alguno pueden darlo a conocer de inmediato.

Aunque el doctor confirmó que hasta el momento se conocen 12 casos de COVID-19 en todo el país, dijo que la Secretaría de Salud seguirá manejando la cifra de 11 porque la información de Nuevo León la conocieron una vez que habían terminado el corte de información del día.

La dependencia detalló que la personas con coronavirus en el país tienen entre 19 y 71 años y actualmente la da seguimiento a 222 contactos de personas con el virus.

A estos casos se suman los de un residente del Estado de México y otro de Puebla quienes tuvieron resultados positivos en la prueba SARS-CoV-2, por lo que se consideran portadores toda vez que hasta el momento no han desarrollado signos y síntomas de la enfermedad.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, precisó que hasta el momento no han sido informados sobre diplomáticos que pudieran tener coronavirus.

Defendió que México aún aplica medidas de contención del virus, que consisten en la detección temprana de los casos, el aislamiento y el estudio de los contactos de las personas que resultaron infectadas.

La declaratoria de pandemia, precisó López-Gatell Ramírez, no significa que la situación del virus se agravó, sino que significa una alerta de propagación internacional por lo que cada país debe seguir determinando sus medidas de contención.

El funcionario llamó a la ciudadanía a no estigmatizar a un país en específico como culpable de la propagación de la pandemia.

Coronavirus en el mundo

Datos de la Organización Mundial de la Salud citados por la Secretaría de Salud muestran que en todo el mundo hay un total de 118 mil 326 casos de coronavirus confirmados, 80 mil 955 se localizan en China.

En total, 4 mil 292 personas han muerto a causa del virus y hay 37 mil 371 personas infectadas en distintos países.

Hoy la Organización Mundial de la Salud anunció que el coronavirus ya puede definirse como una “pandemia”, después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.

