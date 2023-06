Tasas de interés y debilidad de la economía mundial / Claudia Corichi

Incertidumbre. Esa es la mejor forma de definir el comportamiento de la economía mundial desde 2008 cuando se registró la crisis del mercado hipotecario en Estados Unidos. Desde entonces y especialmente ahora prevalece el mismo entorno. La economía, se sabe, es cíclica por sus periodos de expansión y contracción; lo que ha ocurrido en estos quince años es un asomo de tímido crecimiento y las destrezas equilibristas de varios países para no caer en el fondo del abismo.

En Europa y Estados Unidos tienen el mismo diagnóstico: la subida de tasas de interés que buscaban frenar el incremento sostenido de los precios (inflación) ahora son perjudiciales para las economías en desarrollo. El Banco Central Europeo sostiene que eso se está transmitiendo con fuerza a las condiciones financieras de empresas y hogares, como puede verse en el aumento de las tasas de interés en los préstamos y la caída del volumen de crédito.

Aunque los organismos financieros internacionales no lo explicitan, el dilema es que los precios no han cedido completamente, por eso no es conveniente bajar radicalmente las tasas de interés, pero mantenerlas altas encarece el precio del dinero, reduce la capacidad de solicitar créditos y debilita el ciclo económico.