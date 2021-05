Tatyana Penagos recorre el sur de Tuxtla presentando su proyecto

Señaló que se debe atender de manera urgente el tema de la reactivación económica, por ello, propone poner en práctica programas ya existentes de préstamos y apoyos financieros

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Tatyana Penagos Coello, es candidata a diputada local por el Distrito XIII Tuxtla, abandera del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), con el que promete ser diferente a todo lo que ya ha existido.

Tatyana, es una mujer joven que durante las últimas semanas ha recorrido las colonias ubicadas en la zona sur de Tuxtla Gutiérrez, en donde ha encontrado tres principales quejas de la población; inseguridad, falta de agua potable y desempleo.

“El tema del agua es una demanda generalizada en cualquiera de las colonias y cualquier zona de la ciudad, a eso súmale el tema de la seguridad y el tema de la reactivación económica, la gente quedó muy lastimada, de todos los niveles”, refirió Penagos Coello.

La candidata de RSP, señaló que, lo que se debe atender de manera urgente, es el tema de la reactivación económica, por ello, propone poner en práctica nuevamente los programas ya existentes de préstamos y apoyos financieros, como el crédito a la palabra, que le permita a la ciudadanía obtener la ayuda más fácilmente.

“Algo simple y sencillo y que no hagan tanto trámite y en donde ellos puedan tener las facilidades para poder acceder a estos beneficios”, dijo.

Sin embargo, Tatyana Penagos Coello, reconoció que esto no es la completa solución al tema de la pobreza en Chiapas, pero es una manera de apoyar de manera inmediata a las y los chiapanecos, que requieren de recursos económicos para echar a andar negocios o pagar deudas.

“Había un montón de programas sociales estatales en materia económica y las mujeres eran las más pagadoras y las más cumplidoras, la intención sería volver a reactivar eso con ellas, pero bien organizadas”, expuso.

¿Legislar para todas y todos?

Al cuestionar a la candidata a diputada local por el Distrito XIII Tuxtla, sobre iniciativas que han permanecido en la congeladora -temas pendientes de grupos feministas y comunidad LGBT- como la legalización del aborto y el reconocimiento de identidad de género, Tatyana Penagos Coello, señaló que antes de emitir una postura, tendría que conocer cada caso e informarse más sobre ambos temas.

“Nuestra función es legislar para todo, parejo, no sólo para un grupo o un tipo de sector. A título personal, las mujeres somos libres de elegir lo que nosotras podemos hacer con nuestro cuerpo, responsablemente.

“Considero que hay casos extremos donde el tema que se arriesgue la vida de la mujer, que esté en peligro o que sea víctima de una violación”.

Consideró, además, que sería necesario realizar un consenso entre los grupos a favor de la legalización del aborto y los grupos que están en contra de ello.

Y en el tema del reconocimiento de identidad de género, expresó su interés en conocer detalladamente sus propuestas.

Seguridad en comicios

Debido al panorama que se está presentando a nivel nacional previo a la jornada electoral, Tatyana Penagos Coello, pidió a las autoridades tanto electorales como de seguridad, mayor protección y vigilancia en cada uno de los municipios del estado, tanto para las y los candidatos, como para la población en general.

Reconoció que las condiciones de seguridad no están garantizadas, pues en diversos municipios se han presentado agresiones entre candidatos, la muerte del precandidato a la alcaldía de Chilón, Pedro Gutiérrez, en meses pasados, o en general, el ambiente de violencia que se vive en todo el país.

“El resto del estado están pasando cosas que no esperábamos, invito a todos que con civilidad podamos salir a votar. Nos merecemos que las autoridades nos brinden la seguridad que nos merecemos y que aparte es su responsabilidad, no les pedimos algo que no tengan la obligación de darnos”, concluyó.