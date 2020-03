Tenga o no síntomas de coronavirus, manténganse en casa: Ssa

Leticia Jarquin, subdirectora de epidemiología, advirtió que no se puede realizar pruebas a todos, por lo que indicó que es mejor evitar la exposición o foco de infección manteniéndose en aislamiento voluntario

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

En el mapa mundial elaborado por la OMS respecto al avance del Covid 19, México aún se encuentra en color gris -al comienzo de la epidemia- con 93 casos detectados hasta el 17 de marzo de 2020, ninguno de contagio local, todos importados de países como España, Italia, Estados Unidos.

Por el momento en todo el país, de acuerdo a la Secretaría de Salud, nos encontramos en la etapa 1, es decir, con los contagiados directos, posteriormente sin poder evitarlo, se propagará a quienes tuvieron contacto con el contagiado y así sucesivamente.

En tanto, la subdirección de epidemiología de la Secretaría de Salud, señaló que no a todas las personas se les está ni se les hará la muestra para saber si portan o no esta enfermedad, por ello, recomendaron respetar los días establecidos de “cuarentena” y tomar todas las medidas posibles de higiene personal.

“Si vienen como dije de lugares donde no hay transmisión y están asintomáticos, no tienen ningún caso, que se mantengan en aislamiento domiciliario durante los 14 días”, afirmó Leticia Harkins, subdirectora de epidemiología de la Ssa.

Agregó que se ha estado trabajando no sólo para tomar medidas preventivas, también cuentan con la capacidad hospitalaria para responder en las fases dos y tres.

Sin embargo, en diversas ocasiones ha quedado demostrado que los hospitales en la entidad se saturan con el número de pacientes que diariamente acuden para ser atendidos, es decir, incluso sin presentarse una epidemia, no tienen capacidad suficiente para atender a enfermos, ni tampoco, cuentan con medicamentos necesarios para brindar a la población.

“Sí tenemos garantizada la atención a pacientes, pero les pedimos que corremos esa transmisión, ya que si cortamos la transmisión no habrá necesidad de saturar hospitales y tengamos una situación caótica, y no nos veamos en la necesidad de dar prioridad a determinada gente”.