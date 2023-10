Tiro a la Canasta / Javier Aguilar Roque

El jugador de la noche

La fecha señalada se cumplió y de la misma manera el momento de iniciar la jornada 2. Halcones recibía a T-rex con la idea planificada de jugarle con desenfado, de tú a tú y aunque en el torneo anterior fue un equipo del sótano, con nuevos refuerzos diseñó lo que parecía una ambiciosa cruzada. Nadie esperaba que al tercer cuarto el marcador fuera tan parejo y la distancia no pasara de 1 o 2 puntos. El jugador de la noche, aún en la derrota de su equipo, fue Santillán, quién con el equipo en hombros asumió el rol protagónico y nos regaló toda su entrega para deleite de los asistentes. Lamentablemente para los seguidores de Halcones, esto no les alcanzó y el equipo de T- Rex comandado por Pedro Nucamendi, Chepe, Rafa Deschamps y Alonzo Zúñiga se llevó la victoria y los puntos en disputa. Sin embargo, con un poco más de juego en conjunto y una buena noche de Marlon Rodríguez, la historia pudo ser distinta. Así que conforme avance la competencia y se integren más, podremos ver un mejor rostro de este equipo que hoy apuesta a alejarse de la tabla baja.

El saludo

Va para todos los aficionados que asisten al Auditorio municipal «Elsa Hayasi Villagrán» de Tapachula quienes, de manera ejemplar, dejan los espacios libres de residuos orgánicos e inorgánicos. No solo contribuyendo a disminuir su huella ecológica, sino dando ejemplo a los niños que a diario asisten a disfrutar del mejor deporte del mundo.

Fieles a su identidad.

Los inolvidables Bullets que han permanecido por muchos años en la liga y siguen poco a poco construyendo las bases para retornar a sus años de gloria. Sus leales fanáticos los han visto levantarse con Campeonatos y se han llenado de alegría con sus triunfos, sin embargo, también han vivido la tristeza de la derrota y de no ser campeones. Hoy el coach Danilo Gutiérrez fiel a su estilo y a la identidad del grupo, le apuesta a los relevos generacionales y a su esquema de juego reconocido; de la mano de Jordano, Gómez, Sisniega y el joven Danilo que esperemos pronto vuelva a brillar como nos tiene acostumbrados.

Los que sobresalieron en la jornada

Jorge Arrazate quien se lució anotando de último momento para poner el marcador en 35 ante Bullets. El debut de Manuel, un jugador al que ya le quedaba corta la 3a. B y a quien le auguramos grandes éxitos en esta nueva aventura de la mano de Tinajero, Josean y el refuerzo de lujo Arturo Chantiri. De la misma manera el saludo para los jugadores de Koch que se llevan el triunfo ante Felinos Pumas. Un encuentro muy parejo donde la carta fuerte del equipo fue Francis, a quien se le vio defendiendo, ganando rebotes y anotando durante los minutos de juego que acumuló. Sería hasta el último periodo de juego en donde Koch se despega del marcador para llevarse la ansiada victoria.

Los All in one

Josean Serra, Marcus Faison y José A. Chantiri de CGT y CIREBA quienes sumaron 19, 13 y 2 puntos, 7, 14 y 11 rebotes; 5, 3 y 1 asistencias; 1, 3 y 8 tapones, así como 1, 1 y 2 robos de balón. En donde sobresalen los 8 tapones de Chantiri.

El jugador de la semana

Cristian Guerra de club Cerritos con 23 puntos, 18 rebotes, 4 tapas y 4 robos. Un jugador que viene rompiendo y seguramente estará llamado a ser protagonista de la LIBATAP.

La Despedida

Alex de León se aleja temporalmente del proyecto Todo Básquet. Un tipo que sabe de lo que habla, que recuerda anécdotas, historias y que a lo largo de muchos años ha sido fiel seguidor del básquetbol en ligas sudamericanas, europeas, nacionales y obviamente la NBA. Lo que le ha dado un dominio del tema y un gran acervo que se pone de manifiesto cada vez que toma el micrófono y analiza los juegos de la LIBATAP. Vaya para el nuestro reconocimiento, el saludo y los mejores deseos para que pronto pueda estar de retorno compartiendo narraciones y análisis con su inigualable estilo.

Eso es todo por hoy amigos de Tiro a la canasta, si Dios quiere nos leemos y comentamos la siguiente semana.