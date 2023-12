Tiro a la canasta / Javier Aguilar Roque

La final

El auditorio municipal Elsa Hayashi era una sucursal de Arkham (Entiéndase mi afición a Batman). No es para menos, pues T REX venía con la imperiosa necesidad de ganar. Saludé a Ordaz y le pregunté si habría tercer juego. No hubo duda en su respuesta: Si, me dijo convencido de qué daría todo su esfuerzo.

Camino unos pasos y me encuentro a Arrazate, le pregunto lo mismo y me responde: «TREX va a salir con todo pero, tenemos que ganarles». Y quién realmente ganó es la afición que se dio cita para ver el 2do. Juego de la serie, porque a nadie decepcionó. Los del periodo cretácico salieron a darlo todo; no administraron nada. Las ganas, el esfuerzo y el físico lo llevaron al límite para poder ganar. Churpia, Lenin, Chepe, Exodia, Deschamps, Moro y el merecido MVP del torneo regular Pedro Nucamendi, son unos fuera de serie, que en todo momento jugaron al más alto nivel. Venían de perder el primer encuentro y buscaban igualar la serie para forzarla a un tercer y definitivo encuentro.

Sin embargo lo de CGT es otra cosa. Tinajero, Chantiri, Joséan, Isián y Cervantes jugaron en el límite de la excelencia. La clase de Chantiri jugando el pivot cerca del aro, su exquisito gancho de izquierda y la defensa aguerrida que impuso sobresalen. Cervantes jugó a pesar de lesionarse el tobillo, pero eso no impidió que regresara a apoyar al equipo con esa tenacidad que solo los campeones tienen. Joséan lideró en la defensa y fue factor en la ofensiva al grado de obtener el MVP de las finales, pero la mención especial es para alguien a quien estamos viendo renacer deportivamente. Un personaje que a mi parecer disfrutó mucho de estás finales y más aún del campeonato obtenido, sabiendo que su talento y capacidad siguen latentes, ahora amalgamados con la experiencia adquirida. Un hombre que está viviendo sus mejores momentos en el baloncesto: Isián de los Santos, el motor de CGT. La capacidad de resiliencia de este jugador ha sido demostrada. El cambio de equipo le sentó muy bien y mejoró sus números, sus tiempos de juego y pronto asumió el liderazgo que dio fuerza a sus compañeros; siempre con la anuencia del técnico Juan de Dios.

Isián es ejemplo para chicos y grandes. Cuando se quiere, se puede y hoy CGT es campeón en gran medida gracias a él. Felicitaciones a los campeones por el gran nivel mostrado hoy. El triunfo es de todos, de los jugadores, de la banca, del público y de aquellos que encuentran en CGT, un ejemplo de organización. Es más, a cualquiera que le encuentre gusto al básquetbol y haya observado el desempeño del equipo.

La mención

Hablando de lo fantástico que se juega en LIBATAP hoy dia, no podemos dejar pasar nuestro reconocimiento a Carla Ramos que ayer jugo un partidazo para igualar la serie a 1 en la Libre femenil. Haciendo el saludo extensivo a Jessica Citalán su compañera de equipo y para Vanessa Vázquez y Grecia Gutiérrez de KOCH (grata y refrescante revelación). Hoy tendremos al equipo campeón en esa categoría y, créanme que el Auditorio va a arder de tan candente que será este encuentro. Realmente cualquiera de los dos equipos levantará la copa porque ambos han jugado muy bien.

Y así es como llegamos al final amables lectores, esperando sus excelentes comentarios y acertados análisis. El torneo termina pero la columna seguirá publicándose cada semana con otros aspectos fundamentales del deporte que más nos apasiona. ¡Nos leemos pronto!