Tiro a la canasta / Javier Aguilar Roque

Emociones, sorpresas y mucha alegría se vivió durante la semana del 18 al 22 de septiembre en el Auditorio Elsa Hayasi Villagrán. Para beneplácito de la comunidad basquetbolera de Tapachula, arrancó la primera jornada de la Liga de Basquetbol de Tapachula (LIBATAP) en donde, pudimos disfrutar de buenos juegos, debuts, retornos y lo fundamental: Volvieron a darse cita las familias que dan vida y color al recinto qué hoy luce brillante gracias a las labores de mantenimiento que se le han dado para este Torneo de Copa 2023. Todo básquet vuelve renovado, incorporando recursos tecnológicos para deleite de nuestros seguidores y fortaleciendo la plantilla de narradores, comentaristas y analistas con el firme propósito de brindar a nuestros seguidores una magnifica experiencia.

Lo destacado.

Todo básquet ha hecho de manera formal el compromiso de transmitir los juegos de la categoría femenil, una petición que nos habían hecho y que ya es una realidad. Con esto la pagina presenta mayor contenido y atiende la necesidad de un público que está ávido de divertirse con el deporte más hermoso del planeta. No dejen de seguirnos porque el nivel es muy bueno.

El debut.

Nuestro saludo al joven Danilo Gutiérrez, el jugador más joven del torneo de Primera fuerza, quien con 15 años de edad debutó en el juego Bullets vs Laboratorio Koch. El tiempo de juego demostró actitud y buena técnica poniendo en alto el apellido de la familia. Un jugador que sin duda alguna dará de que hablar.

Los All in one.

Ellos son los jugadores que se destacaron por sus estadísticas en el inicio de la primera jornada: Josean Serra, Cristian Guerra, Marlon Rodríguez, Luis Fuentes y Pablo Salgado. En hora buena y que la constancia sea su mayor aliada.

Los retornos.

Uno siempre vuelve a donde fue feliz, y Moisés ha vuelto a formar parte de la manada de King Kong. En donde ya dio muestras del hambre de triunfo que tiene y conociéndolo, estamos seguros de qué se hablará bien de él a lo largo del campeonato. Pedro Nucamendi regresa a la liga con T-REX. así que síganlos porque serán protagonistas, además de que prometen un buen espectáculo.

La felicitación.

Va para Daniel Naranjo del Club Pumas por su gran desempeño ante T-REX, en donde dio un juegazo anotando 22 puntos contra los 21 de Pedro, algo digno de destacar y reconocer de este joven que juega con la experiencia de un veterano.

Honor a quien honor merece.

El jugador de la Primer Jornada es Josean Serra con 34 puntos, 2 rebotes, 1 tapón, 3 asistencias y 2 robos en sus estadísticas personales. Quien en el tercer cuarto nos deleitó con 11 puntos en 1 minuto aprovechando su facilidad para el tiro desde los 3 puntos en la victoria sobre CIREBA.

Pues eso es todo amigos, aquí estaremos con todo el amor, respeto y responsabilidad que se merece el deporte mas bello y que tantas alegrías y satisfacciones nos brinda. ¡Nos leemos pronto!