Tonalá actualiza medidas ante el cambio a semáforo verde

Autoridades piden a empresarios que sigan con protocolos sanitarios; las playas continuarán cerradas de manera indefinida, mientras que los filtros en el centro de la ciudad serán levantados

Lucero Natarén / Aquínoticias

“Aunque el semáforo de riesgo epidémico este en verde, no significa que no hay pandemia, sólo hay un riesgo mínimo, pero al fin al cabo, un riesgo, no es momento para bajar la guardia ante el COVID-19, ni siquiera en los centros turísticos de la costa”, afirmó el coordinador de Protección Civil Tonalá, José Rivera Martínez, quien exhortó a los empresarios a continuar manteniendo los protocolos de seguridad.

El representante de Protección Civil recordó que entre las medidas de prevención se debe incluir los tapetes de desinfección, el uso de gel antibacterial y cubrebocas, acciones que “deben de ser seguidas tanto por prestadores de servicios como los visitantes”.

Con respecto a las playas, notificó que estas continuarán oficialmente cerradas, por lo que el verde en el semáforo no es una invitación a estos sitios de recreación.

Rivera Martínez señaló que precisamente la omisión de personas en mantenerse alejadas de las playas cuando visitan los centros turísticos, es lo que más les preocupa como autoridades. “De hecho, el fin de semana pasado, tan sólo en Puerto Arista, hubo una afluencia de 3 mil personas”, indicó.

Este comportamiento les hace pronosticar un “caos” en las playas durante el periodo vacacional “Guadalupe-Reyes”, donde prevén conglomeraciones de miles de personas, -un latente foco de transmisión de COVID-19-.

Quitan puntos de control en mercado de Tonalá

Por otro lado, tras una reunión de seguridad, el presidente municipal Manuel de Jesús Narcía Coutiño (Manaco) anunció este martes que se quitarían los filtros en el mercado municipal, resultado del cambio de alerta epidémica al verde.

Aclaró, sin embargo, que no se trata de bajar la guardia, pues indicó que se deberá continuar con medidas básicas como la sana distancia, el uso de cubrebocas y gel antibacterial.

Ante tal declaración, ciudadanos y ciudadanas no tardaron en dar a conocer su opinión a tal medida. Para algunos era “muy mala idea”, sobre todo que se acerca diciembre y se traduce en la visita de personas de fuera, mientras que otros aseveran que está bien que la responsabilidad recaiga en cada persona.

Mientras tanto, el alcalde dijo que si alguien padece algún síntoma asociado al COVID-19, no dude en acudir al médico o notificar a su administración para enlazarlo al sector Salud y darle la atención requerida.

Manaco aconsejó a la ciudadanía a prestar especial cuidado a las niñas, niños, adultos mayores, embarazadas y personas susceptibles.

“Nosotros estamos en semáforo verde, pero muchos estados aún no, por el contrario, algunas entidades regresaron a semáforo rojo, eso enciende la alarma y nos indica que hay que seguir cuidándonos”, concluyó.