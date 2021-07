Tortilleros califican como burla sanción de hasta 6 años de cárcel por incremento al costo de tortilla

Piden verificar a empresas de Gas Lp y Maseca ante aumento de costos y dejar de hostigar a pequeños establecimientos

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Empresarios y trabajadores de la Masa y la Tortilla en Chiapas marcharon este lunes de la fuente Diana Cazadora al Congreso del Estado para dar a conocer a la población en general, que el aumento al precio de la tortilla se debe –en gran medida- al aumento del costo del Gas Lp.

Señalaron que los insumos para el producto ha tenido incrementos significativos en lo que va del año, pero el más severo se presentó en julio por el aumento del gas Lp de pasar de 449 pesos por un tanque de 20 kilogramos -a inicio de año- a 482 pesos en el séptimo mes del 2021, es decir, en menos de seis meses el precio ha aumentado 33 pesos.

Mientras que el tanque de 45 kilogramos actualmente llega a costar hasta mil 16 pesos y el de 30 kilos, 723 pesos.

Pero también denunciaron hostigamiento por parte de Profeco y rechazaron el reciente pronunciamiento por parte del Congreso del Estado, quien a través de la diputada Ana Laura Basurto, aseguró que quienes aumenten el costo de la tortilla sin justificación alguna, serían acreedores hasta seis años de prisión.

“Es una burla, nosotros no estamos escondiendo nada, no estamos haciendo nada ilegal, no sé por qué la señora sale a decir eso, hay que conocer la historia, los argumentos del por qué sí y por qué no, no se vale que, hasta cárcel, que persigan a los delincuentes, ahí están los asaltos, los robos, nosotros somos gente que genera empleos”, dijo José Ramón Salazar Ballinas, Presidente de la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla “Somos Chiapas”.