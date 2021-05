Trabajadores de empresas transnacionales fueron retenidos por normalistas

Estudiantes de escuela Mactumatzá continúan con sus movilizaciones. Este jueves 13 de mayo retuvieron vehículos de empresas transnacionales con todo y conductores

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Una decena de unidades de carga de empresas trasnacionales fueron retenidas -con todo y choferes- por parte de estudiantes de la Escuela Normal Mactumatzá, quienes han realizado diversas manifestaciones durante la semana, exigiendo la entrega de fichas y aplicación de examen de nuevo ingreso de manera presencial.

Desde temprana hora de este jueves 13 de mayo, estudiantes de la Mactumatzá comenzaron otro día de actividades, esto después de que 24 horas antes, tuvieron un enfrentamiento con elementos policiacos.

“Los montos que mencionaba el subsecretario de educación el ayer en la conferencia de prensa, son abrumadores, pero realmente esos montos no son reales… la normal no ha sido reconocida como un sistema de internado, bajaba una beca de dos mil pesos, la beca la recortaron por la de Benito Juárez y prácticamente a nivel federal nos dijeron que ese recurso sigue bajando, el estado se lo está quedando”, declaró un estudiante normalista.

Por su parte trabajadores de unidades retenidas se inconformaron e hicieron un llamado tanto a las autoridades para atender las demandas de los estudiantes, así como a los estudiantes para dejarlos trabajar libremente, ya que estas retenciones les afectan, pues muchos de ellos no son sindicalizados y corren el riesgo de no recibir su pago del día o ser despedidos en dado caso de que hubiera saqueos, como ha ocurrido en otras ocasiones.

“No tenemos un sindicato que nos avale, lo que sí nos dice la empresa, que estemos aquí, que cuidemos las unidades y que veamos que no nos bajen la mercancía, no nos llegó ningún reporte, ningún aviso de que ya estaban los normalistas a las 7:00 de la mañana, venía en el crucero Juan Crispín, me quitan la unidad”, refirió Kleyver Díaz, trabajador de empresa Sigma retenido.

Asimismo, estudiantes de la Escuela Normal Manuel Larráinzar, realizaron boteo en la caseta de cuota San Cristóbal – Chiapa de Corzo, dejando pasar a los vehículos tras el pago de una cooperación.