Trabajadores de hoteles, en riesgo por Covid-19; jefes no quieren cesar labores

Pese a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y la suspensión de actividades en las playas, empresarios chiapanecos siguen exponiendo a su personal, reportan afectados

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La actividad turística en las playas de México también quedará suspendida hasta el 30 de abril, lo anterior, para mitigar la propagación de la enfermedad Covid-19, situación desalentadora para el sector turístico, ya que el próximo lunes 6 de abril daría inicio las vacaciones de semana santa.

Sin embargo, trabajadores de hoteles en Puerto Arista, aseguran que ellos continúan trabajando con normalidad, pues sus jefes no les han informado de la suspensión de actividades, a pesar de no tener huéspedes hospedados en los hoteles, pues también ofrecen el servicio de restaurante, en donde sí han tenido clientes -en menor número que semanas atrás-.

“Hasta ahorita estamos trabajando porque no nos han dicho nada a nosotros, yo soy empleada de acá… en los dos días que yo estuve no hubo nada”.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que en el marco de la autoridad estatal y municipal se tomen medidas congruentes y las actividades en playas tanto para el turismo internacional y local quedarán suspendidas totalmente, esto siguiendo la recomendación de no permitir que más de 50 personas se encuentren en un espacio público.