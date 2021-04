Trabajo doméstico, sin seguridad social y sobreexplotado

A nivel nacional, se estima que existen dos millones 161 mil 767 mujeres que se dedican al trabajo del hogar; en Chiapas existen 71 mil 654

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El trabajo doméstico, carece de seguridad social, no es bien remunerado y es sobreexplotado. El nivel de estudios de quienes realizan esta actividad es bajo; en su mayoría lo realizan jefas de hogar o madres solteras, quienes además de realizar estas actividades en sus casas, las realizan en otras, asegura María de Jesús López Amador, docente investigadora.

Carecen de los conocimientos para afiliarse a un sistema de seguridad social e incluso son sometidas a largas y extenuantes jornadas de trabajo sin días de descanso, malos tratos y discriminación por parte de los empleadores, bajos salarios, sin servicios básicos de salud.

“A mí me dijeron que no me podían dar seguro, que no dan seguro social, entonces yo le estuve hablando a mi patrón de que, si lo necesitaba porque me enfermaba”, aseguró la señora María Constantino, quien trabaja para una empresa nacional, por medio de la subcontratación.

A nivel nacional, se estima que existen dos millones 161 mil 767 mujeres que se dedican al trabajo del hogar; en Chiapas existen 71 mil 654.

Incluso en algunos casos se desempeñan sin percibir un sueldo, solo les otorgan hospedaje y alimentación a cambio de su trabajo.

“Cuando decimos que es uno de los sectores más desprotegidos también encontramos que no tienen acceso a prestamos no hay acceso a vivienda, no tienen en protección social”, indicó María de Jesús López Amador.

Chiapas registra un mayor porcentaje en cuanto a la informalidad con la que se desempeña este oficio en comparación con la media nacional, lo que deriva en que el sueldo recibido por la realización de las labores domésticas sobrepase por muy poco la mitad del sueldo estimado en todo el país, ya que por hora reciben alrededor de 24.00 pesos

Aunque se han hecho reformas a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, se sigue dejando afuera la posibilidad de que quienes se dedican al empleo doméstico, puedan afiliarse a un sistema de seguridad social, al cual los patrones están obligados afiliarlas, sin embargo, la realidad es otra.