Transforma tu clínica estética y disfruta de los resultados

Si un negocio no tiene presencia en internet, es bastante probable que fracase al poco tiempo. Pero, ya no solo basta con tener una web o una cuenta en una red social. Lo más importante es que cuando el cliente, o en este caso, paciente, llegue a tu clínica, el servicio sea de calidad, rápido y con buenos resultados. Para disfrutar de estos y más beneficios, te enseñamos a digitalizar tu empresa un sistema para clínica de estética en México.

Digitalizar tu negocio tiene ventajas

Hay muchas ventajas de digitalizar un negocio que deberías tener en cuenta. Aplicar los recursos tecnológicos adecuados hará crecer tu clínica estética a un ritmo increíble. Y este es el caso de aplicar en tu negocio el mejor software para peluquerías de México.

Con este podrás tener una agenda online que te ayudará a controlar las citas de tus pacientes. De manera que, establecerás un tiempo adecuado para cada consulta. Esto es importante pues, no harás esperar mucho a los pacientes y, por ende, evitarás la desconformidad en el servicio.

Por otro lado, hay software que te dan la oportunidad de hacer los cálculos de comisiones de empleados, así como llevar un control del stock. Este último beneficio es perfecto para las clínicas estéticas pues, podrás equipar tu inventario a tiempo, antes de que se acaben los productos de tratamiento o bien, cuando es necesario cambiar algún equipo o bien, hacerle mantenimiento.

Y no podemos olvidar que los programas de gestión te ayudan a enviar recordatorios a tus pacientes. De manera que, será imposible que olviden su cita y, puedan acudir a ella sin inconvenientes. Aún si ocurre un imprevisto y no pueden asistir, el programa da la opción de cancelación de cita. De esta manera, tendrás la oportunidad de darle la cita a otro paciente y no perder ese tiempo y, por ende, la ganancia esperada.

Ahora bien, ¿hay un programa de clínica estética que te dé todos estos beneficios? Claro que sí. Agenda Pro es la agenda virtual líder en México que además te ofrece funciones de software de gestión empresarial. Con esta plataforma, podrás digitalizar tu negocio. Aprende cómo.

La tecnología nos da muchas ventajas, por eso, al no usarlas, desaprovechamos oportunidades para crecer en el mercado. Lo mejor de todo es que, los costes de estos servicios no son altos, por lo que, todos pueden tener acceso a digitalizar su negocio.

¿Cómo digitalizas una clínica estética?

Digitalizar un negocio va más allá de tener una página web o un perfil en una red social. Este proceso supone un cambio en las tareas y servicios de tu empresa. Por tanto, todo se hará más rápido, reduciendo así el error humano. Toda la información la tienes en un solo lugar, totalmente resguardada en la nube.

Si quieres formar parte de Los mejores Centros de Estética en Ciudad de México, tienes que digitalizar tu negocio con AgendaPro. Este programa les permite a tus clientes reservar la cita para sus tratamientos estéticos. Además, el programa ubica el centro estético más cercano al paciente. De manera que, podrás conseguir nuevos pacientes en la zona donde te establezcas.

AgendaPro contiene todas las funciones que hemos mencionado anteriormente, más unas especializadas que te da el programa según las necesidades de tu negocio. Entonces, te ofrece la posibilidad de personalizar el servicio de gestión, lo que por supuesto, también repercute en el precio del servicio. Así que, puedes elegir las funciones más básicas o elegir determinadas que sabes que utilizarás más.

Por si fuera poco, todo negocio que decida contratar AgendaPro, aparecerá en un Marketplace. Este servicio especial adicional es totalmente gratuito. Sin mencionar que aumenta la visibilidad de tu negocio y, por ende, tus ventajas. En ese Marketplace, los clientes finales podrán buscar locales que presten determinados servicios cerca de su ubicación y reservar cita directamente desde allá.

Y lo mejor de todo es que AgendaPro es una plataforma super sencilla. Así que, no tienes que contratar a un especialista para que se encargue de estos procesos. Todo lo puedes hacer desde tu dispositivo móvil. Y cuando ya tu negocio sea grande y tenga varias sedes, todo el equipo puede acceder a la información, mejorando así, la comunicación y, en consecuencia, optimizando las tareas del centro clínico estético.