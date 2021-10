Transformar la sociedad desde la práctica médica feminista: Sandra Peniche

Era la década de los años 90. “Entonces no me quedó más remedio que irme a capacitar y luego capacité a otras personas”. Aprendió teoría y técnicas modernas y seguras para realizar una interrupción del embarazo de la mano de organizaciones importantes en este ramo como GIRE, IPAS y Population Council. Creó Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva A. C. (SHSSR), consiguió financiamiento, compró materiales y equipo y la clínica de SHSSR se abrió en el año 2000.

“Las mujeres se merecen atención, merecen que se les cuide, un aborto no es abortar y se acabó. Las mujeres tienen miles de razones para interrumpir un embarazo. Rechazar el espermatozoide, rechazar ese embarazo, es el delito más grande que tienen y este lugar es un santuario donde se respetan las decisiones de las mujeres. El aborto tiene que ver con el privilegio de los hombres de embarazar porque es el mecanismo a través del cual dominan a las mujeres”, asegura.

El aborto, continúa reflexionando, no se ve como un proceso de la salud. Es más, no interesa la salud de las mujeres, por eso los grupos religiosos y conservadores no aceptan los anticonceptivos ni el aborto, por eso permiten las eyaculaciones irresponsables, las violaciones sexuales y la irresponsabilidad parental. Para ellos es mejor la violación sexual de una mujer que un aborto. “Finalmente lo único que no quieren es que las mujeres sean libres y que se autodeterminen”, sostiene.

El aborto no es el único proceso médico donde se violenta a las mujeres. Se les ataca si continúan un embarazo y se les dice “prostitutas” si piden anticonceptivos. Por eso la clínica, primera en Latinoamérica en ofrecer formalmente cobertura a la salud sexual y reproductiva con enfoque en el bienestar integral, también ofrece atención ginecológica para tratar infecciones de transmisión sexual, realizar exámenes médicos, dar tratamientos o hasta realizar cirugías ambulatorias (sin hospitalización). A este santuario, como le llama Sandra Peniche, hasta las adolescentes pueden llegar sin compañía de sus padres, seguras de que no abusarán de ellas en un examen ginecológico, pero también conscientes de que recibirán información científica y confiable.

Aunque es una clínica pequeña es reconocida, pero no siempre fue así. Al principio era tan austera que ni aire acondicionado había a pesar del clima caluroso de la península de Yucatán, tampoco había pacientes. Eldy Santos Bermejo, quien trabaja con Sandra Peniche desde la fundación de este espacio, recuerda que creció la afluencia después de la visita de Jorge Serrano Limón, el dirigente de la organización conservadora Provida, actualmente acusado de desviar más de 25 millones de pesos que obtuvo del erario público para supuestamente equipar centros de atención para las mujeres.