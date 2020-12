Transmitirán el concierto Con Alma, de Magos Herrera y Paola Prestini

En alianza, Canal 22, Radio Educación y el SPR llevarán a cabo la presentación de la nueva producción musical que lleva el mismo nombre

Aquínoticias Staff

Herrera y Prestini, desde México y Nueva York, se embarcaron en un proyecto que logró conjuntar vía remota la colaboración de más de 30 artistas de tres continentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, como parte de la campaña “Contigo en la distancia”, a través de la plataforma contigoenladistancia.cultura.gob.mx, Canal 22, Radio Educación y en alianza con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), transmitirá en vivo el espectáculo virtual para la presentación del álbum Con Alma, que se realizará en simultáneo en la Ciudad de México y Nueva York. Esta producción es una propuesta liderada por la cantautora mexicana Magos Herrera y la compositora estadunidense Paola Prestini.

Esta experiencia virtual en vivo combinará videos musicales pregrabados que reflexionan sobre el aislamiento y la soledad, dibujos en vivo de Kevork Mourad, como animaciones para canciones, y conversaciones en tiempo real y narración con las creadoras e intérpretes de estas obras.

Con alma es un diario sonoro sobre el aislamiento, grabado y producido rompiendo las barreras de la distancia y aprovechando los recursos tecnológicos. Magos Herrera y Paola Prestini se embarcaron en este proyecto para hacer una reflexión sobre cómo encontrar sentido y experiencias comunes durante el confinamiento.

A partir de la obra La creación de las aves, una pintura de Remedios Varo, las artistas, quienes trabajan por primera vez en conjunto, pese a tener una amistad de más de una década, se inspiraron para esta producción; las grabaciones se realizaron de marzo a octubre del presente año, con la colaboración de 30 músicos provenientes de tres continentes, cuyas interpretaciones musicales fueron recopiladas a distancia, haciendo uso de las herramientas tecnológicas para su grabación y ensamble profesional.

Participan el Coro de mujeres Ensemble Sjaella, con sede en Alemania; Constellation Choir y The Young People’s Chorus of New York City, desde Estados Unidos; la Orquesta Sinfónica de Minería, de México; el exviolonchelista de Kronos Quartet, Jeffrey Zeigler; el clarinetista Kinan Azmeh, el arreglista y multiinstrumentista Gonzalo Grau y el arreglista Diego Schissi, así como los guitarristas Romero Lubambo y Vinicius Gomes.

La experiencia de Con alma se realizará bajo la dirección de la directora de teatro y multimedia Ashley Tata, cuyas obras han sido presentadas en lugares y festivales en Estados Unidos y otros países. Algunas de sus obras han sido calificadas como “fervientemente inventivas” en el diario The New York Times y “extraordinariamente poderosas” por Los Angeles Times.

El proyecto teje una narrativa a partir de textos de una amplia selección de mujeres, por ejemplo, con una oda a La primavera silenciosa, de Rachel Carson; o bien, en la pieza Fratres, Prestini reflexiona sobre lo que podría haber cambiado si María Magdalena hubiera sido invitada a la mesa de la última cena.

Esta experiencia virtual será transmitida de manera simultánea a las 6:00 pm (horario del Centro de México) y 7:00 pm (horario en Nueva York) a través de Canal 22, el domingo 13 de diciembre, en su señal 21.1, así como en la señal Internacional. La transmisión será replicada en vivo por Radio Educación a través de sus señales en Ciudad de México en el 1060 AM y 96.5 FM; Señal Kukulkán en el 107.9 FM, en Mérida, Yucatán, y Señal Cultura Sonora en el 104.3 FM, en ese estado. A ello se suman el Canal 14, Canal Once, Capital 21 y las señales del Instituto Mexicano de la Radio, que forman parte del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Con el objetivo de hacer accesible para la mayor cantidad de población este concierto especial, también se podrá seguir en plataformas digitales, a través del sitio Contigo en la distancia (contigoenladistancia.gob.mx) y en el Facebook de la Secretaría de Cultura, en la página web de Canal 22 (canal22.org.mx/#streaming) y por su Facebook Live (Canal 22 México), así como en el sitio de Radio Educación (https://radioeducacion.edu.mx/).

Además de la transmisión en Canal 22 y Radio Educación, el evento se podrá ver desde la plataforma de National Sawdust así como a través del canal de televisión de ALL ARTS TV del grupo de WNET en el área metropolitana de Nueva York y su plataforma digital allarts.org, con lo que se espera que más de 2 millones de espectadores puedan disfrutar de la presentación en más de 10 ciudades en México y en los Estados Unidos.