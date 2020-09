Transporte de peaje, sin cinturones de seguridad, denuncian usuarios

A pesar de que en el boleto de compra se incluye un seguro de viajero, éste en la realidad no se aplica

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El Transporte de peaje en Chiapas, representa un peligro para los usuarios, así lo denunció la misma ciudadanía, quienes indicaron que muchas de las unidades no cuenta con lo más elemental como un cinturón de seguridad y a pesar de que en el boleto de compra se incluye un seguro de viajero, éste en la realidad no se aplica.

Cabe recordar que este lunes 28 de septiembre se registró un fuerte accidente automovilístico sobre el tramo carretero La Trinitaria-Chamic, en donde un autobús de pasajeros con ruta Tuxtla Gutiérrez- Motozintla se impactó contra un objeto fijo, provocando el fallecimiento de 13 personas y 24 más lesionadas en el lugar.

Mediante un sondeo fuera de la terminal de pasajeros que se encuentra en la 9ª sr frente al Mercado de los Ancianos, usuarios señalaron que la mayoría de las unidades, en modalidad de camiones están viejas, además de que la mayoría de las veces, los conductores exceden el número de pasajeros.

“Aparte el transporte no sigue respetando la sana distancia que debe haber, ya hay un rebrote, aparte hay transporte que no tiene cinturón de seguridad, hay autobuses que no checan aceite de freno, ni le dan un mantenimiento”.

“Yo siempre observo eso, tengo cuidado que cuando viajo esté bien de llantas que el chofer no se vaya distrayendo, porque a veces así pasa, yo como usuario no me confío”.

“Sí nos dan el boletito y ahí señala que tenemos seguro de viajero, pero se han presentado accidentes y muchas veces las empresas de transporte no se hacen responsables”, expresaron usuarios del transporte de peaje, mediante un sondeo.

El seguro de pasajeros no siempre aplica, incluso cuando el autobús haya sido contratado de manera particular. Cabe recordar, el accidente registrado en mayo de 2019, en donde un total de 21 personas fallecieron y 30 más resultaron heridos en un accidente vehicular ocurrido en la zona de la montaña de Veracruz, todos estos pasajeros chiapanecos quienes habían viajado a la Ciudad de México para visitar la Basílica de Guadalupe.

En su momento, familiares aseguraron que la empresa de transporte en la que viajaban no se hizo cargo de los gastos médicos y fueron las autoridades de Veracruz y de Chiapas quienes se encargaron de dar asistencia en hospitales públicos.