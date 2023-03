Tras freno del «Plan B», AMLO va por «Plan C», ningún voto a los conservadores

El presidente busca llamar a sus allegados a repetir el evento de 2018, es decir, un «basta» a los conservadores y que se continúe la transformación a través del voto

Aquínoticias Staff

Tras freno de “Plan B” de la Reforma Electoral hay un Plan C, advierte el presidente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en la mañanera de este lunes que, ante el freno del conocido como «Plan B» electoral, cuenta con un Plan C que consiste en llamar a la población a no votar por el “bloque conservador”; además dio a conocer que impugnará el freno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo de la Reforma Electoral.

“Nosotros vamos a continuar por la vía legal y -si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo- (…) hay un plan C, que no estén pensando que ya terminó todo”, afirmó el mandatario. Cuestionado sobre en qué consta, el mandatario dijo: “Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”.

“Ese es el plan C. Ese ya lo aplicamos en el 2018. Fue el pueblo el que dijo: ‘basta’, y se inició la transformación, acabar con la corrupción, que es el principal problema del país. Y hemos avanzado muchísimo limpiando de corrupción al gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras (…). Hay un auténtico Estado de derecho, no como antes, que lo que había era un Estado de chueco, una república simulada, donde una minoría era la que mandaba en México… ¿Cuándo se había visto que le rechazaran en la cámara, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte una ley al presidente?”, comentó.

López Obrador señaló que el ministro Javier Laynez se extralimitó en los hechos del Poder Legislativo, porque “los hechos que tomaron los diputados y los senadores la anulan. Puede haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo”.

Añadió que lo importante es saber por qué actúan así, aunque afirmó que la mayoría de la gente sabe que se trata de un asunto político y no jurídico. Señaló que lo que buscan, no es ni siquiera que se apruebe la reforma electoral, es que no se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral.