Tras resolverse amparo, Circuito Interior Chiapas de Corazón sí va, informaron

La Secretaría de Obras Públicas aclaró que el amparo provisional fue disuelto luego de cumplir ciertos requerimientos; el colectivo Menos Puentes, Más Ciudad, dará conferencia de prensa este jueves

Con amparos y marchas, vecinos y personas usuarias de los parques Caña Hueca, Joyyo Mayu y Tuchtlán, así como miembros del colectivo ciudadano “Menos Puentes, Más Ciudad”, lograron que jueces federales suspendieran de manera provisional el proyecto denominado Circuito Interior Chiapas de Corazón, en Tuxtla Gutiérrez; sin embargo, la Secretaría de Obras Públicas informó que «la obra no se suspende y continúa sin contratiempo alguno».

La noche de este miércoles la Secretaría de Obras Públicas a cargo de Ángel Torres, aclaró que, respecto al amparo provisional emitido por un Juez Federal relacionado con el proyecto Circuito Interior Chiapas de Corazón:

Únicamente requirieron documentar el número de árboles que se verán afectados. Por lo que, señalaron, “la obra no se suspende y continúa sin contratiempo alguno». Agregaron que no tocarán ni un solo árbol de Caña Hueca, Joyyo Mayu y parque Tuchtlán; sobre esto último, cabe precisar que la ciudadanía que está en contra del proyecto pide que no se tale ni un solo árbol, ni dentro ni fuera de estos sitios recreativos.

Sobre lo informado a través de un comunicado por el colectivo Menos Puentes, Más Ciudad, en un primer documento emitido los jueces habían suspendido el proyecto de manera provisional, luego, llegó un segundo que indicaba la suspensión definitiva. Agregaron que fueron más de 30 amparos presentados contra la construcción del doble puente vehicular en la zona cercana a estos parques recreativos.

Dentro de los alegatos presentados a los jueces, la ciudadanía indicó que “en lo económico, dicha obra afectaría los medios de vida de miles de familias trabajadoras vinculadas con al menos mil 300 empresas, pues al forzar su cierre por más de un año y desviar el flujo de clientes, ven la quiebra y despidos masivos como inminentes. También demostraron que impactaría la salud de usuarias y vecinas en el parque, particularmente la de infancias, atletas y personas de la 3a edad”.

Por otro lado, en lo ambiental, expresaron que “la obra afectaría la calidad del aire, que implicaría talar al menos medio millar de árboles y que vulneraría a 148 especies de aves que se encuentran en el sistema Caña Hueca, Joyyo Mayu, Tuchtlán, y que representan el 21.48 % del total de especies conocidas en Chiapas, particularmente afectaría a 13 especies de animales y una especie de árbol bajo alguna de las categorías de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010”.

En el comunicado agregaron otros argumentos por los cuales señalan, fue justificado y válido todo lo presentado ante los jueces para que se diera este fallo a favor, aunque sea de manera provisional. Posterior a la autorización del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para derribar 485 árboles en la zona de los parques, un ciudadano recurrió a la justicia federal y obtuvo la cancelación de la emisión del permiso de derribo. Obras Públicas garantizó la reforestación pero el Juez determinó que el daño ambiental irreversible no puede autorizarse aunque existan promesas.

Cabe destacar que miles de ciudadanos y el colectivo “Menos Puentes, Más Ciudad” se manifestaron por segunda ocasión en las calles de Tuxtla Gutiérrez este 28 de marzo. Señalaron en reiteradas ocasiones que dichos proyectos no constituyen una solución adecuada para la movilidad de la capital del estado, pues prioriza al vehículo en lugar de otras opciones de movilidad o inversiones orientadas al mayor porcentaje de la población.

Por otro lado, el colectivo construyó una contrapropuesta a través de un proyecto alternativo, amigable con las personas, negocios y ambientalmente sostenible, basado en el concepto de calles completas para aprovechar la inversión de los más de 2 mil 300 millones de pesos en la zona cercana a los parques Caña Hueca, Joyyo Mayu y Tuchtlán.

El colectivo brindará una conferencia de prensa este jueves 30 de marzo para informar más al respecto.

