Tren Maya financiará pensiones del ISSSTE y de las Fuerzas Armadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las utilidades de la megaobra se destinarán al pago de pensiones de jubilados

Aquínoticias Staff

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, las utilidades que genere el Tren Maya servirán para el pago de pensiones de jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, el mandatario indicó que esta obra no generará una deuda adicional debido a que se construye con inversión pública, además que no habrá privatización, pues no se darán concesiones a corporaciones extranjeras, “como sucedía en sexenios anteriores”.

Así mismo, Obrador aseveró que se seguirá impulsando el crecimiento económico de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán a través de esta obra que, además de ser un medio de transporte, fomentará el turismo al conectar los principales sitios arqueológicos de la región.

Al respecto de estos sitios, adelantó que se intensifican los trabajos del Programa Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza) y rescate de piezas históricas en la ruta del Tren Maya a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Además, dijo, en breve se dará a conocer el plan integral turístico que potenciará las visitas a museos, sitios de recreación y playas.