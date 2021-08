Tres alcaldes se van del cargo sin entregar cuenta pública 2020

Alcaldes de los municipios de Tenejapa, Teopisca y Amatán a poco más de un mes de terminar administración se van sin entregar cuenta pública anual

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Tres municipios no presentaron la Cuenta Pública Anual en Chiapas: Tenejapa, Teopisca y Amatán, los alcaldes salientes no han recibido ninguna sanción ya que hay un vacío legal que permite este tipo de irregularidades, por ello, la diputada Ana Laura Romero Basurto, presentará una iniciativa que sancione a las y los ediles que desacaten este mandato constitucional.

La Cuenta Pública, según el artículo 45, fracción 20 de la Constitución Política de Chiapas, debe entregarse el 30 de abril, sin embargo, 11 municipios pidieron una prórroga de 30 días para entregarla, tres entregaron en tiempo y ocho entregaron de manera extemporánea.

Pese a que en 2020 fue un año difícil por los inicios de la pandemia, se entregó al 100 por ciento la cuenta pública anual en municipios del año 2019, sin embargo, en este año, 11 pidieron prórroga y tres no la entregaron, podría atribuirse al año electoral. Esto, podría complicar la entrega- recepción en municipios.

“Va a ser una entrega recepción muy complicada, en el caso de los municipios que no entregaron cuenta pública porque se van acumulando los problemas, se van acumulando las multas, se van acumulando las cuestiones de no tener en orden un municipio y sobre todo, lo más complicado, que el pueblo no perdona” dijo la legisladora.