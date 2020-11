Tres lactantes viven con sus mamás en El Amate

20 menores fueron reintegrados con familiares, sin embargo, tres se encuentran con sus mamás acusadas de delitos que no cometieron

Ana Liz Leyte / Aqupinoticias

20 de los 23 menores que mantuvieron resguardados por tres meses luego de detener a sus madres, acusadas de trata de personas por el caso del niño Dylan Esaú Gómez Pérez, fueron reintegrados con sus familiares, sin embargo, aún cuatro mujeres siguen en prisión de manera injustificada, demandó la agrupación Melel Xojobal, luego de presentarse las pruebas de que ninguna de ellas se dedicaba al delito de las que son acusadas.

“Sin embargo, esta reunificación se realizó de forma tardía y negligente por parte de la Procuradora Estatal de Protección y la Fiscalía de Trata que desde el principio no observó el principio de no separación y no garantizó el derecho en vivir en familia de las 23 niñas y niños que fueron llevados al albergue y de los cuales tres lactantes están en el Amate”, manifestó Jennifer Haza, directora de la organización Melel Xojobal.

Actualmente tres niños están resguardados y se les permite ver a sus madres, pero dentro del penal El Amate, ya que, por su edad, necesitan ser amamantados.

Esta Asociación exige la liberación de Hortencia Gómez Sánchez, Juana Montejo Sánchez, Maribel Gómez Sántiz y Josefa Sánchez Gómez, madres y abuela de los menores de edad, que siguen en prisión, las primeras tres se encuentran recluidas en el penal de El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, mientras que Josefa Sánchez Gómez está presa en el penal de San Cristóbal.