Tres películas para el fin de semana en Netflix

Estas recomendaciones te podrían ayudar a pasar unos días más en casa sin aburrirte, y evadiendo el COVID

Sandra de los Santos / Aquínoticias

A estas alturas a la mayoría de las personas que acostumbramos a ver contenido en las platafomas de streaming, ya nos es difícil encontrar algo que no sea de los nuevos títulos que se ofrecen, o bien, del contenido que habitualmente consumimos.

También parece una labor titánica encontrar contenido que pueda ver toda la familia o al menos mayores de 13 años sin que alguna generación u otra se aburra. Así que les dejo tres filmes que igual les ayuda a sobrellevar un fin de semana más en casa. Hay que cuidarse del COVID-19.

Gente que viene y bah

Aunque no deja de ser una comedia romántica, su ritmo es un poco distinto y para mí gusto más agradable. La película, que termina recordándonos lo bello de la vida, es una adaptación de la novela de Laura Norton. Terminarán cantando: “Yes Sir, I can Boogie”.

Nosotros en la noche

Está película de 2017 también es una adaptación de una novela del mismo nombre escrita por Kent Haruf. Aborda la vida de dos vecinos de 70 años que deciden compartir el último tramo de su vida, pero desde la intimidad (no me refiero a la sexual), sino desde algo más profundo. Tienen que verla.

Llamadas a espiar

Este filme me lo recomendaron hace poco y no me decepcionó, pero me quedé con la sensación que la historia real de las protagonistas, y es que la historia se basa en hechos reales, fue mucho más apasionante que lo que se cuenta en la película.

“Llamadas a espiar” cuenta la historia de tres mujeres que fueron entrenadas y contratadas por el gobierno de Churchill como espías en Francia a inicios de la segunda guerra mundial para tratar de boicotear las acciones nazis.