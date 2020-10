Tres películas y un documental, lo imperdible de Netflix en octubre

Este mes la plataforma de streaming te sorprenderá con historias que te darán en qué pensar

Lucero Natarén / Aquínoticias

Este año, la plataforma de streaming, Netflix no ha basado su catálogo del mes de octubre en el género del terror, pese a ser la antesala al “mes del miedo”. Entre sus títulos ha decidido incluir historias que a más de algún espectador le invitarán a la reflexión.

El distanciamiento social ha sido uno de los temas que más ha acaparado la atención pública durante los últimos seis meses. El riesgo a contagiarse de alguna enfermedad potencialmente mortal ha modificado la forma de vivir de la sociedad, -posiblemente para siempre-. En ese contexto ocurre el drama titulado “A dos metros de ti”, sin embargo, no se trata de una anécdota derivada del COVID-19, sino que está basada en la obra homónima del autor Rachael Lippincott.

El largometraje trata de dos adolescentes que sufren fibrosis quística, la cual los pone en riesgo potencial de contraer un padecimiento mortal de no mantener una distancia segura de dos metros, no obstante, eso no será impedimento para que, entre Stella y Will, se dé el amor.

El siguiente relato en la plataforma lleva a conocer a Alex, un trabajador de una agencia publicitaria, que sueña con ser padre, sin embargo, su esposa Ceci, encontrándose en la cúspide de su carrera laboral, mantiene sus pensamientos muy lejos de la maternidad a corto plazo.

Justo cuando el matrimonio se encuentra en su momento más crítico, un desconocido cambiará la forma de ambos de percibir el mundo. ¿Logrará Alex ser padre?, ¿Ceci escogerá sus sueños antes que los mutuos?, las respuestas a estas y otras interrogantes, podrán encontrarse en la comedia “Ahí te encargo”.

De los conflictos maritales, Netflix transporta a la o el espectador al año 1968, a un suceso basado en la vida real. Los Chicago Seven, un grupo de siete manifestantes, se encuentran enfrentando un juicio por conspiración contra el Estado estadounidense. La cinta “El juicio de los siete de Chicago” describe, además, los acontecimientos que precedieron a esta discusión judicial. Cómo una protesta pacífica se tornó en hechos violentos, los cuales que marcaron para siempre la historia estadounidense.

Situados en Estados Unidos, específicamente en Brooklyn, ocurre otro hecho que a muchos mexicanos y mexicanas les parecerá familiar. Ya me voy es un documental que habla la vivencia de Felipe Fernández, un personaje que luego de pasar años trabajando y mandando dinero a su familia en México, decide volver a casa, el problema es que su familia no lo quiere de vuelta, pues se encuentra endeudada.

Aunque no se llega a conocer a Felipe del todo, el audiovisual será suficiente para ponerse “en los zapatos” de quienes por razones económicas abandonan su hogar en busca del “sueño americano”, y como esta situación los convierte en “desconocidos” para sus propias familias, desubicados y en un limbo delimitado por una frontera.