Tres series cómicas que puedes ver en Netflix

Te recomendamos tres series que te pueden sacar por un buen rato del estrés de la pandemia y hacerte reír

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Las series cómicas no se prestan para un maratón, aunque en esta cuarentena pareciera que no hay otra forma de ver Netflix que no sea así. La comedia es como un gran pastel, si se pretende comer de una sola sentada se va a terminar fastidiando y no se va a disfrutar. En esta entrada te recomendamos tres series que te pueden sacar por un buen rato del estrés de la pandemia y hacerte reír.

Community

Esta serie tiene 6 temporadas y algunas de ellas se hicieron, especialmente, para Yahoo. Ahora todas están en Netflix. Es una comedia creada por Dan Harmon, que trata de un grupo bastante diverso, que asiste a una universidad comunitaria en Colorado. El humor en esta comedia se basa en hacer alusiones de la cultura popular.

Workin Moms

Es una serie Canadiense, que se basa en la historia de cuatro madres trabajadoras que asisten a un grupo de crianza. Con cada capítulo las mujeres que son madres y trabajan se pueden ver reflejadas. Las disyuntivas que tienen las mujeres al ejercer su maternidad son presentadas de manera cómica, pero también reflexiva.

Master of none

La serie, que cuenta con dos temporadas de 10 capítulos, es de Aziz Ansari y Alan Yang. Habla de la vida de un joven actor de ascendencia India. Los episodios no duran más de 30 minutos y la mayoría de ellos dan para hablar de temas tan profundos como: la interculturalidad, la discapacidad, el amor, las relaciones abiertas, la maternidad y paternidad, el feminismo, entre otros.