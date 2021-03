Tribunal Electoral de Guerrero desecha impugnación contra candidatura de Félix Salgado Macedonio

Las mujeres pidieron cancelar la candidatura de Salgado Macedonio, quien solicitó su registro como candidato a gobernador ante el organismo electoral el pasado 15 de febrero

Anayeli García Martínez

Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero desechó por unanimidad el juicio presentado por Basilia Castañeda Maciel, denunciante de violación sexual, y por otras mujeres guerrerenses que pidieron la cancelación del registro de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador del estado.

En la sesión de este 1 de marzo, el pleno del Tribunal desechó la impugnación porque el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO) aún no resuelve si procede o no el registro de Salgado Macedonio, por lo tanto las quejosas no pueden impugnar un acto que no se ha consumado.

El juicio electoral ciudadano se presentó el pasado jueves 18 de febrero, cuando integrantes de la colectiva nacional feminista “Ningún agresor en el poder” organizaron una movilización en Chilpancingo y acudieron a la sede del Tribunal, donde entregaron el documento firmado por Basilia y diversas ciudadanas guerrerenses.

Las mujeres pidieron cancelar la candidatura de Salgado Macedonio, quien solicitó su registro como candidato a gobernador ante el organismo electoral el pasado 15 de febrero.

Las inconformes señalaron que Morena postuló al aspirante a pesar de que tiene dos denuncias por violación sexual, una que se presentó en 2016 y continúa en investigación en la Fiscalía local, y otra que presentó Basilia en 2020, pero que fue desechada porque los hechos que narró ocurrieron en 1998.

El juicio, registrado en el expediente TEE/JEC/017/2021, fue resuelto por la ponencia del magistrado José Inés Betancourt Salgado, equipo de trabajo que propuso desechar la impugnación porque el aspirante aún no recibe su constancia de registro. El calendario electoral indica que el IEPCGRO tiene del 2 al 4 de marzo para resolver la procedencia o improcedencia de las solicitudes de registro de candidaturas a gobernador, algo que no ha sucedido.

La segunda causa para desechar esta impugnación fue la falta de nombre y firma autógrafa de 60 ciudadanas que apoyaron el juicio presentado por Basilia. De acuerdo con el organismo, sin firmas autógrafas no se tiene prueba de que el documento fue elaborado con el consentimiento de las ciudadanas, y menos que éstas hicieron suyos los razonamientos y pretensiones que se invocan en el escrito.

No es la primera vez que defensoras guerrerenses acuden a una autoridad electoral para impedir la candidatura de Félix Salgado Macedonio. La primera ocasión fue en diciembre de 2020, cuando el colectivo “Movimiento Feminista de México” solicitó al organismo electoral negar la candidatura del actual senador con licencia, por estar acusado de violación sexual. El 15 de enero el IEPCGRO desechó la petición.

En esa ocasión las y los consejeros determinaron que no podía rechazar la candidatura del político aplicando la “declaración 3 de 3 contra la violencia de género”, como lo solicitó el colectivo, debido a que el virtual candidato de Morena aún no solicitaba su registro, no contaba con una sentencia firme y el organismo electoral no tenía facultad para investigar delitos.

El año pasado el Instituto Nacional Electoral acordó adoptar la declaración 3 de 3 contra la violencia de género como requisito para registrar candidaturas. Se trata de un documento que debe ser firmado por las y los candidatos donde declaren, bajo protesta de decir verdad, que no temen sentencias por violencia familiar o doméstica, delitos sexuales o por ser deudores de pensión alimenticia.

Luego de que este 26 de febrero la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió una investigación de oficio sobre la idoneidad de Salgado Macedonio como candidato y determinó reponer el proceso de selección, el 1 de marzo el partido informó que la Comisión Nacional de Encuestas de Morena realizará un nuevo sondeo en dicha entidad para elegir a su abanderado.