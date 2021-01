Tribunales en Chiapas, sin laborar con normalidad desde hace casi un año

En 2020, la organización Transparencia Mexicana realizó un informe sobre acceso a la justicia durante la pandemia en donde destacó que Chiapas es de los más rezagados en materia digital

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Abogados en Chiapas, continúan evidenciando omisión por parte del Poder Judicial del Estado ya que, a casi un año de haber iniciado la pandemia, sólo trabajan al 20 por ciento, así lo denunció el abogado Arturo Vázquez, de la zona Istmo Costa.

Asimismo, la Barra Chiapaneca de Abogados se manifestó en contra de la suspensión de plazos en el Poder Judicial del Estado, ya que, a pesar de haber estado en semáforo verde, las actividades continúan siendo las mismas, sin embargo, reconocieron que con la reducción de actividades se cuida la salud de las y los chiapanecos, pero pidieron buscar alternativas para agilizar los trámites.

«Hay maneras de resolver, nada más que falta voluntad, ingenio, ponerse en los zapatos, no le buscan solución”, manifestó Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de abogados.

Cabe recordar, que, en el 2020, la organización Transparencia Mexicana, realizó un informe sobre acceso a la justicia durante la pandemia en donde destacó que Chiapas es de lo más rezagados en materia digital.

Esta organización consideró ocho rubros para ver los avances con lo que cuenta cada entidad. En el Poder Judicial del Estado no se pueden hacer en línea diferentes operaciones como: recepción y trámite de las demandas, tampoco recepción de promociones no iniciales, no se hacen notificaciones y no se celebran audiencias por esta vía.