Tu cerebro se autodevora si no duermes bien y es un daño irreparable

Un estudio confirma cuán grave es desvelarte, conoce más aquí

Lucero Natarén / Aquínoticias

Se piensa que al dormir solo se trata de reponer energía o descansar de las actividades cotidianas, sin embargo, existen muchos procesos en el cerebro, entre los que se incluye la eliminación de diversas sustancias tóxicas, reparación de tejidos y la reposición de energía.

Aunque desde hace tiempo se había especulado del daño causado por no dormir adecuadamente, no se tenía la certeza este, hasta que, un equipo de neurocientíficos de la Universidad Politécnica de Marche dirigidos por el Dr. Michele Bellesi, realizaron una investigación a mediados de 2018, y encontraron que el no dormir provoca que el cerebro elimine una cantidad significativa de neuronas, así como una pérdida significativa de conexiones sinápticas sin que exista forma de revertir el daño.

Los expertos explican que de manera normal y para la renovación de las neuronas, las células microgliales se encargan de eliminar las células “viejas” y dañadas mediante la fagocitosis, es decir, se comen a las células “caducas”, pero cuando el cuerpo es sometido a largos periodos de falta de sueño, las células microgliales atacan a los astrocitos “sanos”, los cuales se encargan del correcto funcionamiento del cerebro (conexiones sinápticas).

El estudio dirigido por el Dr. Bellesi sobre ratones, fiable por la similitud del genoma de los roedores y el humano, confirmó hasta dónde puede llegar el daño causado por la privación crónica del sueño, lo cual es preocupante, porque una actividad microgial desenfrenada se ha relacionado con enfermedades cerebrales como el Alzheimer.

Puedes ver el estudio completo en el siguiente enlace: https://bit.ly/3C02rMo.