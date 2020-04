Turistas, las playas están cerradas, no se molesten en venir: Manaco

Los filtros de seguridad se encuentran activos en los diferentes accesos a centros turísticos de Tonalá, además de que los negocios tampoco están disponibles. Autoridades gubernamentales piden aguardar al término de la contingencia (30 de abril)

Lucero Natarén / Aquínoticias

Las medidas preventivas para contener la propagación del Covid-19 en Chiapas incluyeron bloqueos en los accesos a los distintos centros turísticos de Tonalá como es el caso de Puerto Arista, Playa del Sol, Madre Sal, Boca del Cielo, entre otros afluentes. Autoridades del sector Salud y del gobierno municipal decidieron cerrar las playas hasta el 30 de abril.

Prestadores de servicios y ciudadanos han instalado filtros de seguridad para negar el acceso a personas no locales. Por su parte, el agente municipal de Puerto Arista, Adolfo Pérez Morales, mencionó que el objetivo de estos cercos es salvaguardar la integridad física de cada uno de los pobladores ante la pandemia del coronavirus.

Pese al inicio de una de las temporadas más altas en afluencia (Semana Santa), los centros turísticos permanecen cerrados al público y sus ventas han caído drásticamente, cerca del cien por ciento. La economía ciudadana se ha visto afectada en gran proporción, por lo que el gobierno municipal, en coordinación con dependencias gubernamentales, han provisto de despensas en distintas comunidades de Tonalá.

El presidente municipal Manuel de Jesús Narcía Coutiño (Manaco) reafirmó, “las playas están cerradas, no es necesario que vengan, habrá vigilancia para evitar el uso de las mismas, recuerden que es por su salud y la de su familia”.

Además, continúa el monitoreo por parte de la Guardia Nacional y autoridades sanitarias para que los establecimientos cumplan con los horarios estipulados para la venta de alcohol. Los que no han acatado esta medida han sido acreedores del cierre total de sus establecimientos, y de multas mayores a 15 mil pesos.

Estas medidas han provocado que tanto restauranteros, hoteleros y dueños de otros establecimientos, hayan perdido una fuente de ingresos para sostener a sus familias. Aún con ello, los ciudadanos exhortan a permanecer en casa y seguir las recomendaciones preventivas: “La playa ahí va estar, lo importante es cuidar nuestra salud”. Cabe resaltar que aún se encuentran instalados los filtros sanitarios en el tramo carretero Tonalá-Arriaga y el otro a la altura del 61 Batallón de infantería.

Según testimonios, la irresponsabilidad de los turistas se ha hecho notar, pues personas fuereñas han intentado ingresar a los centros turísticos por otros accesos, por ello, lugareños han realizado denuncias para que las autoridades municipales hagan algo al respecto y continúan espera de mayor ayuda.