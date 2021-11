Tuxtla abre a la circulación el paso a desnivel en el Libramiento Sur-11 Poniente

El gobernador Rutilio Escandón señaló que se cumplió en tiempo y forma con la entrega de esta obra que facilita la movilidad e impulsa la modernidad de la capital chiapaneca

Aquínoticias Staff

En tiempo y forma, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el paso a desnivel vehicular del Libramiento Sur y 11 Poniente, en Tuxtla Gutiérrez, una infraestructura de casi un kilómetro de construcción realizada con gran ingeniería urbana y sustentabilidad ecológica, la cual facilita la movilidad e impulsa la modernidad de la capital chiapaneca.

“Me siento feliz por haber concluido esta importante obra para Tuxtla que no sólo beneficia a la capital sino a toda la zona metropolitana; y en general, a toda la entidad porque hace más fácil la movilidad, con menos contratiempos a la población. Tenemos que pensar en acciones con verdadero rigor estadista porque no podemos estar haciendo algo que no se mantenga permanentemente, debe ser sostenible y sustentable”, expresó.

Luego de recorrer el nuevo paso a desnivel, el mandatario recordó que en abril, cuando se colocó la primera piedra, dijo que estaría listo a finales de año, y se cumplió, al tiempo de asegurar que su gobierno no se detiene, pues está a la mitad de camino y en lo que resta se aligerará el paso para seguir haciendo más con menos porque, apuntó, el pueblo tiene derecho a disfrutar de obras de calidad y saber dónde se invierten sus recursos.

Agregó que las empresas chiapanecas de la construcción se sumaron a la transformación que impulsa esta administración bajo los principios de lealtad al pueblo, responsabilidad y compromiso, y honestidad para romper con la corrupción y la impunidad; por ello, ahora la obra pública la realizan constructoras de la entidad y no se les pide un porcentaje por ejecutarla, quitando el círculo de malas prácticas en el que se inflaba el presupuesto.

El secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, destacó que, con esta importante infraestructura vial, que no superó los 200 millones de pesos y generó más de 700 empleos. El Gobierno de Rutilio Escandón puso los cimientos para transformar la zona metropolitana, ya que es una vialidad moderna, funcional y segura, y en la parte inferior cuenta con áreas urbanas con jardín, bancas, alumbrado, energía eléctrica y wifi.

“Este gobierno impulsa obras de calidad a costos justos y sin tintes de corrupción; por ello, debajo de los cimientos de este paso desnivel quedaron sepultadas esas malas prácticas, y por arriba se vislumbra la esperanza de las y los chiapanecos por ver cada día más un Chiapas mejor, más justo, igualitario e incluyente”, afirmó.

A su vez, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, sostuvo que además de mejorar la movilidad y la imagen urbana de Tuxtla Gutiérrez, también beneficiará a más de 300 mil personas de otros municipios, que diariamente acuden a la capital a trabajar, hacer trámites, negocios y otras actividades. Señaló que es un reconocimiento a las y los constructores chiapanecos, quienes han demostrado extraordinaria capacidad y talento para realizar los proyectos a favor de la transformación de la entidad.

Estuvieron presentes: en representación del comandante de la 31 Zona Militar, el ingeniero constructor, Arturo Aparicio Galeana; el representante del comandante de la Séptima Brigada de la Policía Militar y coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, Jesús García García; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María de los Ángeles Trejo Huerta; los diputados federales, Ismael Brito Mazariegos y Jorge Luis Llaven Abarca; y el presidente del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios.

El secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García; el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno; el director general de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez; el director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Chiapas, Óscar Coello Domínguez; el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Chiapas, Rogelio López Vázquez; y el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de la Costa, Hervin García Zavala.

Así como los alcaldes de San Fernando, José Antonio Castillejos Castellanos; de Suchiapa, Alexis Nucamendi Gómez; de Chiapa de Corzo, Leonardo Cuesta Ramos; de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez; de Ocozocoautla de Espinoza, Javier Alejandro Maza Cruz, además de representantes de la sociedad civil.