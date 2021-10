Tuxtla estrena espacio, el Parque Fundamat

El gobernador Rutilio Escandón inauguró este espacio ecológico, deportivo y de recreo

Aquínoticias Staff

Durante la inauguración del Parque Fundamat en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que es fundamental que el pueblo y los tres órdenes de gobierno estén sumados a fin de resolver los asuntos más sensibles, como se hizo en este lugar en el que se aprovecharon los espacios para la activación física, se sembraron árboles y hoy es en beneficio de la gente, sobre todo, de las niñas, niños y jóvenes.

“Aunque esta obra es municipal, tenemos la responsabilidad de contribuir y estar juntos. No tengan ninguna duda, vamos a seguir mejorando este tipo de espacios que no solamente disfrutan las personas, sino que dan fortaleza y riqueza a Chiapas y Tuxtla Gutiérrez. El parque Fundamat es un ejemplo que deben imitar todos los ayuntamientos, porque cuando hay voluntad y solidaridad no hay nada que no se pueda hacer y mantener en buenas condiciones”, apuntó.

En este sentido, el mandatario estatal resaltó que mientras se trabaje por la satisfacción y bienestar de las y los chiapanecos, las autoridades de cada municipio tendrán todo el apoyo del Gobierno de Chiapas, por lo que las exhortó a desempeñarse de manera honesta y decente e invertir los recursos para sacar adelante las propuestas más urgentes del pueblo.

“Cuenten con que vamos a estar unidos siempre, como lo hemos venido haciendo con todas las autoridades. Eso es lo que deseamos, es con lo que soñamos, que la sociedad pueda disfrutar de todo el presupuesto porque es de ella, como se ha hecho en este parque donde ustedes pueden transitar, descansar, relajarse, hacer ejercicio, en un ambiente de alegría, de felicidad”, enfatizó.

Al agradecer el apoyo al gobernador Rutilio Escandón por cumplir con los propósitos de cuidado del medio ambiente y de rescate de los espacios públicos, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, destacó el trabajo de la sociedad civil, como el Patronato del Parque Fundamat, que fundó y cuidó este sitio con siete mil arbolitos que hoy son adultos.

De igual forma, agradeció a las personas que contribuyeron con la donación de bancas y en la construcción de la pista. “Como autoridades, nos sumamos a esta iniciativa ciudadana para hacer una realidad este espacio maravilloso”, dijo.

Finalmente, el presidente del Patronato del Parque Fundamat, José Brunet Civit, reconoció el respaldo con el propósito de mejorar este espacio ecológico, deportivo y de recreo, al tiempo de subrayar que dichas acciones ratifican la buena voluntad de trabajar juntos, sociedad y gobierno; asimismo, convocó a la población a continuar cuidándolo pues quedará para las futuras generaciones.

Asistieron también: el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro; el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera; y Adrián Marenco, del Corporativo San Marcos.