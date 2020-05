Tuxtla recauda menos impuestos por contingencia sanitaria

Medidas de sana distancia han disminuido hasta en un 20% la recaudación en la capital chiapaneca. Autoridades piden a población realizar sus pagos en línea, además de recordar que la condonación de recargos sigue vigente

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

A la fecha la recaudación en la ciudad capital, no sobrepasa los cien mil tuxtlecos de los 178 mil predios registrados en Tuxtla Gutiérrez, de los cuales sólo 102 mil, han cumplido sus obligaciones fiscales, aseguró el coordinador de la Política Fiscal en Tuxtla Gutiérrez, Taro Takeuchi Antonio.

El funcionario municipal dijo que de prevalecer la contingencia podría llegarse a números rojos, por lo que exhortó a la población a seguir realizando sus pagos, los cuales los pueden hacer en línea o en los bancos y cajas abiertas del ayuntamiento, con las medidas sanitarias previstas por las autoridades de salud.

“En términos generales sí nos está afectando, obviamente con esto de la orden de la Secretaria de Salud de quedarse en casa y de tratar de no salir a las calles a hacer ningún trámite pues sí le está pegando bastante fuerte al municipio, tanto que ahorita la recaudación cayó del 18, 20 por ciento que traíamos de manera general”.

Cabe hacer mención que aún están vigentes los programas de condonación de recargos y gastos de ejecución para quienes no han podido realizar su pago predial en los primeros meses del 2020 y para quienes tienen adeudos.