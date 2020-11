Tuxtlecos no portan cubrebocas porque “se sienten incómodos”

Algunos más se creen inmunes y otros aún dudan de la existencia del COVID-19

Ana Liz Leyte /Aquínoticias

Chiapas permanece por más semanas en semáforo epidémico en color amarillo y con ello, las medidas de seguridad como la sana distancia y el uso del cubrebocas continuarán siendo indispensables en todos los ámbitos.

Han trascurrido ocho meses desde que la pandemia comenzó en el estado de Chiapas, cobrando la vida de más de 560 personas en Chiapas, de acuerdo a datos de la SS, pero a estas alturas, todavía hay personas dudando de la existencia del COVID-19.

“Dicen que no existe, pero quién sabe, no sabemos todavía si es cierto o no es cierto”, dijo una ciudadana tuxtleca que se encontraba en el parque central.

Mientras que algunos deciden no utilizar el cubrebocas porque aseguran, les estorba.

“A mí se me hace incómodo porque tengo sinusitis y más con este clima – ¿no teme contraer el virus? -, la verdad no, -no tiene miedo-, no”, expresó otro ciudadano mediante un sondeo.

Y otros aseguran contar con un excelente estilo de vida, por lo que enfermarse, no está dentro de sus planes.

“No me deja respirar, me molesta mucho para respirar y usted debe saber que respirar bióxido de carbono no es sano, por eso, – ¿ahora que está en la vía pública no existe el temor? -, cuando usted ha tenido una vida sana durante todo el trayecto de su existencia no tiene problema, el problema es la gente que no se ha cuidado y tiene sus defensas bajas y se contagia”, expresó un adulto mayor.

Las mascarillas están diseñadas para proteger a otras personas en caso de que se esté infectado y dado que se ha comprobado que muchos portadores del virus son asintomáticos, estos podrían estar contagiando sin saberlo; por ello la importancia de su uso, en donde se prioriza un bien común.