Un ranchero chiapaneco, un músico promesa

“Considero que es importante que se brinde apoyo, tanto el gobierno como las personas que pueden, que brinden apoyo al talento, nosotros vivimos al día, a veces ni vendemos nada, no tenemos tiempo ni el dinero para invertir en nuestras carreras”

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Leyber Berlín Guillén Espinosa, un joven de 23 años originario de la localidad Nuevo León, municipio de Teopisca, es cantautor y sueña con ser reconocido a nivel nacional por su música, pero mientras lo consigue, tiene que trabajar y vender artículos en la vía pública para contribuir económicamente a su hogar.

Sueña con conocer a los cantantes chiapanecos Julión Álvarez, Reyli Barba o Dany Guillén, presentarle sus propuestas musicales y que éstos lo impulsen a conseguir su sueño; “porque talento hay, sólo nos falta apoyo”, aseguró Leyber, quien también se hace llamar Berley el cachorro de la banda.

Al ser el mayor de tres hijos, comenzó a trabajar desde pequeño, actualmente vende piezas de cerámica -que sirven para decorar el hogar- y las ofrece en las calles del primer cuadro de Tuxtla Gutiérrez. Él y su familia, actualmente viven en la colonia Plan Chiapas, del municipio de Chiapa de Corzo.

“Tengo fe en mis composiciones, en mis temas, siento que sí la vamos a armar, pero me falta apoyo, por esto de la pandemia todo disminuyó, estuvimos trabajando con unos candidatos de donde soy, se les hizo un corrido y nos dijeron que no había apoyo”, lamentó Berley quien reconoció que actualmente no puede vivir de la música, pero es lo que más anhela.

Berley el cachorro de la banda tiene más de una decena de composiciones y aunque en algunas estaciones de radio de su municipio de origen las han transmitido, el impacto no ha sido mucho. Pero se encuentra activo en su página de Facebook: Berley Escandon.

Y así como su canción lo indica, “Vestido de ranchero siempre le ha gustado andar, orgulloso mexicano, chiapaneco hasta el Quetzal”, Berley espera que, mediante sus videos y la difusión de su trabajo, pero sobre todo con apoyo de alguien que busque darle una oportunidad, podrá sobresalir y brindarle a su familia una mejor condición de vida.

“Considero que es importante que se brinde apoyo, tanto el gobierno como las personas que pueden, que brinden apoyo al talento, nosotros vivimos al día, a veces ni vendemos nada, no tenemos tiempo ni el dinero para invertir en nuestras carreras, yo he grabado mis canciones, pero hasta eso es caro”, finalizó Leyber Berlín Guillén Espinosa.