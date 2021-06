Una chilanga se enamoró del pozol

Cuando tenía 14 años, mi familia y yo venimos a vivir a Tuxtla Gutiérrez, todos me decían que “tomar pozol a mediodía, … nunca imaginé que se volvería en mí una práctica común

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Cuando tenía 14 años, mi familia (conformada por mi mamá Alma, papá Luis y mi hermana Paola) venimos a vivir a Tuxtla Gutiérrez, todos me decían que “tomar pozol a mediodía, era uno de los placeres culinarios y tradicionales de chiapanecos” … nunca imaginé que también se volvería en mí una práctica común.

Mis lugares favoritos para tomar pozol son; en el parque del 5 de Mayo y en el Mercado del Norte, este último es un tanto especial, pues es donde Neto y yo acostumbrábamos a ir a tomar pozol, después de haber reporteado durante la mañana y antes de llegar a la redacción; es decir, entre las 12 y 1:00 de la tarde.

Pero desde el inicio de la semana, realicé una encuesta informal, a través de mi perfil en Instagram para preguntar a mis amigos de esta red social, cuál era su lugar favorito en Tuxtla Gutiérrez para tomar pozol, el total de personas que contestó a la pregunta, coincidió en que era en el Mercado 5 de Mayo.

Pero… ¿qué hace tan especial a este mercado? Este miércoles 24 de junio, acudí a este centro en compañía de mi compañero camarógrafo Armando (el inge) a degustar un rico pozol en el local que lleva por nombre “Karen”.

Pedimos una jícara de pozol de cacao y comimos manguito y cacahuates con chile. Al preguntarle al inge qué era lo que más le gustaba de tomar pozol en ese lugar, me dijo que su sabor, y agregó que también porque es fácil encontrar lugar para estacionarse.

Yo también coincido en que el sabor es peculiar en este lugar, pero también me agrada porque me gusta platicar con las dos chicas que atienden en este lugar. Siempre son dos, pero no siempre han sido las mismas, he conocido como a seis chicas y todas sonrientes y amables.