Una década de cine con perspectiva de género: MICGénero

Llaman a la población a sumarse a esta muestra internacional con perspectiva de género a fin de transformar la realidad vigente, construir un cine con perspectiva de género, ético e igualitario en México

Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias

Ciudad de México. En el contexto de los 10 años de MICGénero, expertas en el tema llamaron a la población a sumarse a esta muestra internacional con perspectiva de género a fin de transformar la realidad vigente, construir un cine con perspectiva de género, ético e igualitario en México.

Durante el conversatorio “10 años de mirada feminista”, señalaron que MICGénero abrió un espacio para que las mujeres pudieran publicar sus productos cinematográficos, posicionar temas relacionados con el género y los derechos de las ciudadanas, generar discusiones más allá de lo académico y llegar a todo tipo de publico, ya que las piezas son exhibidas en cines, escuelas, plazas públicas, y centros culturales de la Ciudad de México y otras entidades.

MICGénero, dijeron, permite que el cine hecho por mujeres deje de ser un “apéndice” en los festivales y pase a ser el elemento central de todo el evento, es por ello que esperan que todas las piezas de cine impulsen a que las problemáticas que afectan a las mexicanas tengan una transformación, a partir de que la audiencia cuestione su pensamiento luego de ver la cinta y así promover una cultura de respeto a los Derechos Humanos de ellas.

Resaltaron que a pesar de que las piezas tratan distintos temas, como derechos sexuales y reproductivos, infancias y Derechos Humanos, relaciones intergeneracionales, queer, disonancias, movilidad humana y migración, entre otros; todas se unen porque muestran la perspectiva de género en cada uno. En general, agregaron, MICGénero selecciona dos o tres películas por cada uno de los 12 temas que siempre gestiona.

Además de ello, MICGénero realiza una gira para presentar las películas en las periferias de otros estados, charlas y muchas más actividades con ayuda de voluntarias y del público que sigue esta muestra internacional con perspectiva de género desde hace 10 años. Todo este esfuerzo, enfatizaron, tiene como interés principal posicionar la visión y el trabajo de las mujeres en el cine.

“Es difícil sostenerla y resistir cada año con hacerla, pero desde un inicio siempre ha habido este ímpetu de crear algo de la nada, porque básicamente empezó siendo así. Me gustaría mencionar que la muestra no pertenece a ninguna institución pública, no pertenece a ninguna organización, no hay como un fondo fijo para financiar este proyecto, pero son las ganas de generar estos espacios para platicar y eso nos mueve”, dijo la directora operativa de MICGénero, Victoria Cabrera.

Cabrera apuntó que para continuar con MICGénero todos los años buscan convocatorias para poder financiar el proyecto y que las personas que laboran sean remuneradas. Situación que se agravó con la llegada de la pandemia porque tuvieron que reorganizarse y ver otras formas en las que las películas pudieran ser exhibidas de manera digital.

Asimismo, añadió que la décima edición de MICGénero se llevó a cabo del 5 de agosto al 3 de septiembre del 2021 en México de forma digital bajo el tema de “Reflexiones sobre las violencias de género”, en la que se podían encontrar películas de Nina Chávez Góngora; Lisa Diaz; Sabrina Blanco; Indra Villaseñor Amador y muchas más personas, sin embargo ya no están disponibles debido a que el periodo para ser consultadas expiró, pero pueden ser buscadas por separado.

Los nombres de las películas se encuentran es esta página: https://micgenero.com/tour-2021/

Las expertas llamaron nuevamente a la población a estar atenta para la edición que viene, a unirse al equipo de MICGénero si así lo desean, y apoyar a que las películas hechas por mujeres o con temas relacionadas con ellas ganen un lugar en el ámbito cinematográfico para así impulsar otras narrativas, visiones y una cultura no violenta hacia las mexicanas.