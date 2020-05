Una valiente tras el escritorio de un aula

Esta es la entrevista realizada a la maestra Paola León, quien a pesar de los retos y riesgos que representa la docencia en Chiapas y aún más en tiempos de COVID-19, se mantiene al frente de un grupo de alumnos en una zona indígena

Sergio Morales / Aquínoticias Staff

“Desde pequeña jugaba con mi hermana a ser maestra, posteriormente ingresé a la normal superior y ahí empezó esta experiencia” conversando con la profesora Paola León sobre los retos de ser docente, aprendizajes colectivos y como el covid-19 ha modificado el proceso de enseñanza, sin detener el aprendizaje.

¿Cómo iniciaste este trabajo de docencia y desde que fecha?

Ingresé desde el 2015 al sistema en la comunidad de Benemérito de las Américas, “fue una zona difícil, pero como docentes nos tienen respeto, mientras hagamos nuestro trabajo, no hay problema”, en mi segundo año me acerqué a Comitán en una zona cercana, actualmente estoy en Flor de cacao en zona selva, a 3 horas de la ciudad.

Afortunadamente no me han tocado problemas graves, “en mis primeros años uno ve muchas situaciones en cada comunidad, mientras nosotros no nos involucremos más allá de nuestras actividades no hay problema”.

¿Cómo se organizaron los docentes para trabajar en esta contingencia?

Nosotros detuvimos las clases a mediados de marzo, como es una comunidad donde no existe señal de internet, computadoras entonces antes de salir dejamos actividades. “Mi comunidad es una zona indígena, les dejamos actividades que ellos puedan hacer o se les faciliten, cosas relacionadas a la comprensión, puesto que todavía se les dificulta un poco”.

Tener comunicación por teléfono es difícil, quizás un alumno de cada salón tiene celular, pero no se conectan diario, “hemos mandado actividades por transporte público, lo recoge la presidente del comité y hace la repartición”. Actualmente el gobierno estatal mandó unos cuadernillos, sin embargo, el contenido es básico, no les ayuda mucho, el mayor obstáculo es la comunicación les mandamos actividades que nosotros creemos que pueden avanzar.

¿Podrías comentarnos cuantos alumnos y maestros son, que expectativas tienes como docente?

Somos 117 alumnos, 6 docentes y un director, cada grupo esta conformado por 20 alumnos, “como docente esperamos más apoyo en ciertos aspectos de la escuela, debido a que es una comunidad, en muchas comunidades falta infraestructura y contenido se debería contextualizar para las zonas”. Creo que un apoyo debería ser para el docente, si existe tal pero siento que falta mucho aún por hacer.

COVID-19 en Chiapas, la educación

¿En muchos casos el acceso a internet no es garantía de aprendizaje, que propondrías tu como maestra a una comunidad rural?

Principalmente reforzar el compromiso que tenemos como docentes, ahora la pandemia no tenemos contacto directo con los alumnos, “si tienen alguna duda o no le entienden, no pueden avanzar” nosotros como docentes debemos de reflexionar sobre como ayudarles cuando regresemos a clases, el próximo debemos de buscar herramientas, estrategias para poder regularizarlos.

En ocasiones hay comunidades donde se les facilita aprender, “en la comunidad donde estoy ahora es difícil, puesto que tenemos alumnos que entran a primer grado y no saben leer, escribir, incluso no saben el abecedario”. Ahí debemos de buscar la forma de cómo para el siguiente ciclo poder avanzar, será complejo pero creemos que sí podremos.

Evaluar las condiciones para el regreso a clases

Respecto a volver a clases quizás regresaremos en junio, sin embargo, por lo que hemos analizado no creemos esa fecha, “si nosotros vamos y algún maestro contagia a algún alumno de covid, existen comunidades donde nos lincharían, amarrarían y lo que sea”, nos piden que haya distanciamiento pero no podemos, nuestras aulas son muy pequeñas.

Finalmente e deben evaluar bien las condiciones para reiniciar las clases, si terminamos el ciclo escolar en casa, el próximo año debemos buscar la mejor forma de avanzar con nuestros alumnos, “no será fácil, aún en forma regular en clases es complejo, no solo en educación, en todos los ámbitos”, desde casa podremos ir pensando en lo que viene para Chiapas.