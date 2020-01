Unich, en impasse; Zuart no da su brazo a torcer

Integrantes del Sutunich insisten en el diálogo con el rector, sin embargo, este continúa omiso a sus peticiones

Lucero Natarén / Aquínoticias

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (Sutunich), lanzó este martes una nueva solicitud para analizar el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, así como proporcionar a la brevedad las plantillas académicas para el semestre enero-junio de 2020, remitido al rector Jorge Luis Zuart Macías y a la Secretaría Académica de la Unich, a cargo de la Dra. Martha Ruth Flores Constantino.

Sin embargo, las y los maestros expresan que las autoridades universitarias se niegan a realizar las reuniones con la mesa directiva del sindicato, como con las respectivas comisiones para la revisión de plantillas de forma bilateral, al igual que las firmas, lo cual no ha sido posible por la pretensión de Zuart de imponer su voluntad.

El Sutunich sigue exhortando al rector a que no se viole dicho contrato. De acuerdo con el oficio Sutunich/11/2020, el gremio pide revisar junto a la parte patronal las plantillas, “para efectos de estar en condiciones de proceder a la reunión de trabajo de revisión y firma bilateral de las mismas; conforme a las clausulas 10, 21 y 28 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo vigente”.

Según el oficio, la finalidad de esta solicitud es no seguir retrasando el inicio de clases de este semestre. Por lo que están a la espera de que se emita la hora y fecha para revisar conjuntamente las plantillas académicas.

La tensión cada día es mayor en la institución, pues estudiantes declaran que los directores de las divisiones de procesos sociales y naturales quisieron intimidarlos, ya que les pidieron tomar fotos de las aulas con el -escritorio de frente, vacío-, tratando de desacreditar a los docentes.

Por otra parte, también continúa la polémica sobre el criterio utilizado para el ingreso a las carreras, puesto que el docente de la Unich, Antonio Gómez Hernández, desmintió que él haya sido parte de un comité que, según el propio rector Jorge Luis Zuart Macías, mediante una “evaluación psicológica” había dejado fuera a Fabián Santíz Arias. A este caso se suman ocho nuevas demandas por presunto actos de discriminación que ponen en entredicho la credibilidad de la institución.